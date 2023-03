7 mln hrywien w bagażach czterech podróżnych, którzy przylecieli do Katowic z Gruzji znaleźli funkcjonariusze śląskiej Administracji Skarbowej. Bagaże skontrolowane na lotnisku w Pyrzowicach należały do obywateli Ukrainy, którzy przekraczali granicę zielonym pasem, czyli zadeklarowali, że nie mają nic do zgłoszenia.

Gotówka w bagażach / KAS Śląsk / Podróżni tłumaczyli się, że pieniądze są przeznaczone na zakup nieruchomości - mówi rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Katowicach Michał Kasprzak. 7 mln hrywien to ok. 820 tys. złotych. Każdy, kto przewozi co najmniej 10 tys. euro powinien zgłosić ten fakt organom państwa, przez które wjeżdża na teren Unii Europejskiej lub wyjeżdża z Unii oraz okazać je do kontroli. Jeśli przekazane informacje są nieprawdziwe, niekompletne lub pieniądze nie zostały udostępnione do kontroli uznaje się, że podróżny nie dopełnił tego obowiązku. Podróżni z Ukrainy za brak zgłoszenia przewozu pieniędzy zostali ukarali mandatami na łączną kwotę ponad 62 tys. zł.