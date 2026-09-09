Ksiądz z diecezji sosnowieckiej skazany. Zapadł wyrok ws. przestępstw seksualnych

RMF24

Na 14 lat pozbawienia wolności skazał Sąd Rejonowy w Sosnowcu księdza Jacka K. Mężczyzna dopuścił się szeregu przestępstw o charakterze seksualnym wobec dzieci. Wyrok jest nieprawomocny.

Proces ze względu na treść zarzutów i dobro pokrzywdzonych proces był niejawny. Dziś poznaliśmy tylko wyrok, ale jego uzasadnienie sąd przekazał stronom bez udziału mediów – relacjonuje reporterka RMF FM Anna Kropaczek.

Prokuratura zarzuciła Jackowi K. dziewięć przestępstw o charakterze seksualnym na szkodę dzieci, a także posiadanie materiałów pedofilskich.

14 lat więzienia to kara łączna. Jacek K. ma też wypłacić zadośćuczynienie pokrzywdzonym. Duchowny ma zakaz zbliżania się do nich i nawiązywania kontaktu. Sąd orzekł także dożywotni zakaz zajmowania stanowisk i wykonywania wszelkiej działalności związanej z edukacją, leczeniem czy opieką nad dziećmi. Jacek K, ma także przez 15 lat powstrzymywać się od przebywania w miejscach związanych z wychowaniem, edukacją i opieką nad małoletnimi.

Oskarżony, który w dalszym ciągu jest aresztowany, nie został doprowadzony na ogłoszenie wyroku, na sali rozpraw nie było też jego obrońcy.

Wkrótce więcej informacji.