11. finał największego turnieju esportowego w Polsce Intel Extreme Masters Katowice (IEM) odbędzie się w najbliższy weekend w katowickim Spodku. Wydarzenie organizowane jest – po pandemicznej przerwie - w pełnej formule, ze strefą wystawienniczą w Międzynarodowym Centrum Kongresowym (MCK).

Katowice. Intel Extreme Masters (zdjęcie z 03.03.2019) / Andrzej Grygiel / PAP

We wtorek organizująca coroczne zawody Intel Extreme Masters Katowice firma ESL Polska zorganizowała briefing w MCK. Uczestniczący w nim prezydent Katowic Marcin Krupa mówił m.in. o historii przedsięwzięcia, które z małego startupu 11 lat temu, stało się najstarszym rozgrywanym w jednym miejscu wydarzeniem esportowym tej skali w Europie.

Między innymi dzięki tej imprezie, dzięki ESL Polska, mogliśmy zaistnieć w głowach najpierw młodych ludzi, a potem bardzo dorosłych i rozwiniętych biznesowo osób, jako miasto, w którym warto inwestować, jako miasto, w którym warto rozwijać swoje biznesy - ocenił Krupa, wskazując na wagę pozytywnej decyzji miasta sprzed ponad dekady wobec prośby organizatorów o udostępnienie Spodka.

Ta impreza już od pierwszej swojej edycji przyprowadziła do Katowic wielu, wielu ludzi. Można powiedzieć, że IEM stał się jednym z kamieni milowych przemian naszego miasta - zaznaczył prezydent Katowic, nawiązując do trwającej transformacji modelu gospodarczego miasta od wciąż obecnego tam ciężkiego przemysłu do nowoczesnych technologii, trendów i usług.

Prezes ESL Polska Aleksander Szlachetko przypomniał, że ubiegłoroczna, 10. edycja wydarzenia IEM odbyła się w części esportowej w Spodku na dużą skalę, jednak ze względu na pandemię i warunki otoczenia biznesowego, nie zorganizowano towarzyszącej części rozrywkowo-wystawienniczej.

IEM w 2020 r. było pierwszym wydarzeniem esportowym i chyba pierwszą imprezą masową w Polsce, która została dotknięta pandemią. IEM 2022 r. to był nasz powrót do wydarzeń realizowanych w obiektach sportowych - w piku mieliśmy 1,1 mln osób oglądających nas jednocześnie. To bardzo duży wynik - piąty w historii turniejów Counter Strike globalnie - wskazał Szlachetko.

Tegoroczne wydarzenie powinno być zbliżone do tego w 2019 r.; mamy strefę expo, mamy dodatkowe turnieje, dwudniową konferencję biznesową, kierowaną do dwóch grup odbiorców - zasygnalizował prezes ESL Polska.

Organizatorzy oczekujący tysięcy fanów

Tegoroczne IEM, które w przedpandemicznych latach ściągały do Katowic dziesiątki tysięcy fanów esportu, odbywa się w ramach cyklu ESL Pro Tour (EPT) w dniach 31 stycznia - 12 lutego. Fazę play off turnieju Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) przewidziano na żywo w katowickim Spodku, a ostatnie dni zmagań w mistrzostwach świata w StarCraft II (SC2) - w przylegającym do Spodka (MCK).

Najpierw, w oddanych do użytku 2019 r. katowickich studiach telewizyjnych ESL przy ul. Żeliwnej odbyła się - kończąca się we wtorek - faza play in w CS:GO. Wzięło w niej udział kilkanaście zespołów, w tym zwycięzca 25. sezonu ESL Mistrzostw Polski w CS:GO. Najlepszych osiem drużyn awansowało do następnego etapu turnieju w dniach 2-5 lutego, w którym dołączyło do kolejnych ośmiu już zakwalifikowanych.

Faza finałowa z udziałem sześciu zespołów, z pulą nagród 1 mln dolarów, odbędzie się w weekend 10-12 lutego 2023 w Spodku. Organizatorzy liczą, że - podobnie jak w przedpandemicznych latach - walkom o tytuł mistrzowski będą tam kibicowały tysiące fanów.

Ponadto, podczas IEM Katowice 2023 rozegrane zostaną zawody mistrzostw świata w StarCraft II, z udziałem 36 najlepszych zawodników globu. Te zawody, z pulą nagród 0,5 mln dolarów, również rozpoczęły się już w drugim tygodniu lutego, a finały odbędą się na scenie w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w dniach 10-12 lutego.

Aktywności esportowe, nowości gamingowe i technologiczne

IEM Expo w katowickim Expo mają 10-12 lutego wypełnią nowości technologiczne i gamingowe, aktywności esportowe i możliwości rywalizacji, także w turniejach towarzyszących (jednym z nich będzie ESL Impact, poświęcony rywalizacji kobiecej w CS:GO innym ESL R1 - rywalizacja w wyścigówkach). Na 8 tys. m kw. głównej powierzchni MCK stoiska z atrakcjami przygotowuje blisko 30 partnerów wydarzenia.

Intel Extreme Masters jest najdłużej trwającym cyklem turniejów esportowych na świecie. Zapoczątkowany w 2006 r. przez firmy Intel i ESL, dotychczas zagościł w 30 miastach, w oparciu o 11 różnych gier. Uczestniczący w finałach rozgrywek zdalnie i na żywo fani esportu z ponad 180 krajów sprawiają, że wydarzenia IEM są rekordowe pod względem liczebności publiczności i oglądalności.

Na fali popularności rozgrywek IEM Katowice, a także rozwoju firm z branży esportowej, lokujących w Katowicach swoją działalność, samorząd miasta zdecydował o utworzenia wokół zabytkowych zabudowań szybów zlikwidowanej kopalni Wieczorek, przy atrakcji turystycznej - historycznym osiedlu Nikiszowiec, rodzaju inkubatora firm technologicznych oraz szeroko pojętego sektora kreatywnego.

Katowicki magistrat nazywa to przedsięwzięcie "Dzielnicą Nowych Technologii - Katowickim HUB-em Gamingowo-Technologicznym". Ma ono powstać w oparciu o zaadaptowane pokopalniane budynki i na zwolnionym przez kopalnię obszernym terenie poprzemysłowym. W ub. roku konkurs miasta na koncepcję utworzenia takiej dzielnicy w tej przestrzeni wygrała pracownia AMC Andrzej M. Chołdzyński. Obecnie trwa projektowanie.