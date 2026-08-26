Katowice odetchną. Dwukierunkowy ruch wraca na Mikołowską

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Już od poniedziałku 31 sierpnia kierowcy i piesi w centrum Katowic mogą spodziewać się sporych ułatwień. Po długiej przerwie, spowodowanej przebudową wiaduktów kolejowych, wraca dwukierunkowy ruch na ul. Mikołowskiej. To jednak nie koniec zmian - dzień później otwarty zostanie przejazd pod wiaduktem na ul. Damrota, a jednocześnie ruszą prace na ul. Francuskiej.

Modernizacja katowickiego węzła kolejowego trwa od września 2024 roku.

Jak przekazała Katarzyna Głowacka z zespołu prasowego PLK, już 31 sierpnia ul. Mikołowska zostanie udostępniona do ruchu dwukierunkowego.

Po zakończeniu tych robót, 31 sierpnia, wróci ruch dwukierunkowy pod wiaduktem. Kierowcy będą mieć do dyspozycji po dwa pasy w każdym kierunku, a piesi wygodne chodniki po obu stronach jezdni. Przywrócona zostanie organizacja ruchu sprzed przebudowy wiaduktu na skrzyżowaniu ul. Mikołowskiej z ulicami Sądową, Matejki i Słowackiego – podkreśla Głowacka.

Nowy wiadukt powstawał etapami - od września 2025 roku pociągi jeżdżą już po części nowej konstrukcji, a od stycznia tego roku pod wiaduktem poruszają się pojazdy, choć do tej pory tylko w jednym kierunku.

Ostatni etap inwestycji zakłada ułożenie wszystkich nowych torów, dzięki czemu wiadukt osiągnie docelowy, 9-torowy układ.

Kolejne zmiany już we wrześniu

1 września PKP PLK planują udostępnić pieszym i kierowcom ul. Damrota. Choć prace na wiadukcie będą kontynuowane, nie wpłyną one na ruch drogowy pod obiektem.

Tego samego dnia rozpocznie się przebudowa wiaduktu nad ul. Francuską, co oznacza całkowite zamknięcie ruchu pieszych i pojazdów w tym miejscu.

Objazdy poprowadzą ulicami Wojewódzką i Damrota.

Wielka inwestycja w sercu miasta

Przebudowa katowickiego węzła kolejowego to największa część projektu modernizacji linii E 65, realizowanego z unijnym wsparciem. Obejmuje on rozbudowę połączenia Katowice Szopienice Południowe - Katowice - Katowice Piotrowice, modernizację głównej stacji Katowice, remonty przystanków i budowę nowych, a także odbudowę infrastruktury inżynieryjnej, w tym aż 14 wiaduktów kolejowych.

Prace mają potrwać do 2028 roku, a do tego czasu zarówno ruch kolejowy, jak i drogowy w Katowicach będzie utrudniony.

Przy stacji Katowice powstało już osiem nowych wiaduktów, a pociągi kursują po trzech z nich. Od 30 sierpnia ruch zostanie uruchomiony na kolejnych trzech - dwóch kratownicowych i jednym żelbetowym. Usprawni to połączenia między stacją Katowice a Ligotą, a także w kierunku Rybnika i Bielska-Białej.