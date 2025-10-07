W ubiegłym roku oszukani seniorzy stracili ponad 150 mln złotych. "Żaden urząd nie może żądać od nas podawania danych. W razie wątpliwości dzwońmy na infolinię" - przestrzegł prezes ZUS Zbigniew Derdziuk podczas konferencji z okazji Dni Seniora.
Podczas konferencji w Centrum Alzheimera w Warszawie eksperci rozmawiali o roli osób starszych w społeczeństwie, ale także o niebezpieczeństwach im grożących.
Prezes ZUS Zbigniew Derdziuk zwrócił uwagę, że statystyczna długość życia kobiet w Polsce to 82 lata, a mężczyzn - 75 lat. Zaznaczył, że na emeryturze seniorzy często narażeni są na zagrożenia ze strony oszustów.
Przestrzegł m.in. przed udostępnianiem danych przez telefon. Żaden urząd (...) nie może żądać od nas danych - podkreślił Derdziuk.
Zachęcił do tego, by w razie wątpliwości zadzwonić na infolinię danej instytucji bądź przyjść do placówki osobiście. Jak dodał, "bezpieczny senior to świadomy senior".
I zastępca komendanta głównego policji nadinsp. Roman Kuster zwrócił uwagę, że wśród seniorów rośnie świadomość zagrożeń. Porównując rok 2023 z 2024, jest światełko w tunelu, bo mniej osób w wieku senioralnym zostało oszukanych metodą na tzw. legendę - powiedział Kuster.
Jednak - jak dodał - "kwoty utraconego mienia są zatrważające". W ubiegłym roku seniorzy stracili ponad 150 mln złotych. Podkreślił, że pracownicy banków odgrywają szczególną rolę w wykrywaniu oszustw, kiedy zwracają uwagę na nietypowe zachowania osób starszych. Żaden pracownik banku nigdy nie chce żadnych danych - przypomniał Kuster.
Z kolei przewodnicząca Związku Emerytów i Rencistów Elżbieta Ostrowska wskazała, że Dni Seniora to święto przeszło 10 mln osób w Polsce. Zauważyła, że zmienia się postrzeganie społeczne osób starszych. Już nie widzimy babci wyłącznie w roli opiekunki wnuków, ale zaczynamy dostrzegać kapitał seniorów. Co się składa na ten kapitał? Ogromne doświadczenie, mądrość życiowa, pewne kompetencje miękkie - wymieniła Ostrowska, wskazując, że kapitał ten jest coraz bardziej dostrzegany, np. na rynku pracy.
Dyrektor Centrum Alzheimera Jarosław Gnioska zwrócił uwagę, że "choroba może być dla nas tłem i inspiracją, a nie istotą naszego myślenia". Może być też zmianą myślenia pod kątem edukacji. Edukacji do starości, do życia w wieku senioralnym - powiedział.
Dni Seniora organizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wspólnie z Polskim Związkiem Emerytów i Rencistów adresowane są przede wszystkim do osób starszych.
Przez cały październik można wziąć udział w spotkaniach, warsztatach, prelekcjach oraz skorzystać z porad ekspertów ZUS, instytucji współpracujących i lokalnych organizacji działających na rzecz seniorów. Szczegóły są na stronie ZUS.