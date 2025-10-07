W ubiegłym roku oszukani seniorzy stracili ponad 150 mln złotych. "Żaden urząd nie może żądać od nas podawania danych. W razie wątpliwości dzwońmy na infolinię" - przestrzegł prezes ZUS Zbigniew Derdziuk podczas konferencji z okazji Dni Seniora.

Seniorzy często narażeni są na zagrożenia ze strony oszustów / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Podczas konferencji w Centrum Alzheimera w Warszawie eksperci rozmawiali o roli osób starszych w społeczeństwie, ale także o niebezpieczeństwach im grożących.

Prezes ZUS Zbigniew Derdziuk zwrócił uwagę, że statystyczna długość życia kobiet w Polsce to 82 lata, a mężczyzn - 75 lat. Zaznaczył, że na emeryturze seniorzy często narażeni są na zagrożenia ze strony oszustów.

"Kwoty utraconego mienia są zatrważające"

Przestrzegł m.in. przed udostępnianiem danych przez telefon. Żaden urząd (...) nie może żądać od nas danych - podkreślił Derdziuk.

Zachęcił do tego, by w razie wątpliwości zadzwonić na infolinię danej instytucji bądź przyjść do placówki osobiście. Jak dodał, "bezpieczny senior to świadomy senior".

I zastępca komendanta głównego policji nadinsp. Roman Kuster zwrócił uwagę, że wśród seniorów rośnie świadomość zagrożeń. Porównując rok 2023 z 2024, jest światełko w tunelu, bo mniej osób w wieku senioralnym zostało oszukanych metodą na tzw. legendę - powiedział Kuster.

Jednak - jak dodał - "kwoty utraconego mienia są zatrważające". W ubiegłym roku seniorzy stracili ponad 150 mln złotych. Podkreślił, że pracownicy banków odgrywają szczególną rolę w wykrywaniu oszustw, kiedy zwracają uwagę na nietypowe zachowania osób starszych. Żaden pracownik banku nigdy nie chce żadnych danych - przypomniał Kuster.

"Zaczynamy dostrzegać kapitał seniorów"

Z kolei przewodnicząca Związku Emerytów i Rencistów Elżbieta Ostrowska wskazała, że Dni Seniora to święto przeszło 10 mln osób w Polsce. Zauważyła, że zmienia się postrzeganie społeczne osób starszych. Już nie widzimy babci wyłącznie w roli opiekunki wnuków, ale zaczynamy dostrzegać kapitał seniorów. Co się składa na ten kapitał? Ogromne doświadczenie, mądrość życiowa, pewne kompetencje miękkie - wymieniła Ostrowska, wskazując, że kapitał ten jest coraz bardziej dostrzegany, np. na rynku pracy.

Dyrektor Centrum Alzheimera Jarosław Gnioska zwrócił uwagę, że "choroba może być dla nas tłem i inspiracją, a nie istotą naszego myślenia". Może być też zmianą myślenia pod kątem edukacji. Edukacji do starości, do życia w wieku senioralnym - powiedział.

Dni Seniora organizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wspólnie z Polskim Związkiem Emerytów i Rencistów adresowane są przede wszystkim do osób starszych.

Przez cały październik można wziąć udział w spotkaniach, warsztatach, prelekcjach oraz skorzystać z porad ekspertów ZUS, instytucji współpracujących i lokalnych organizacji działających na rzecz seniorów. Szczegóły są na stronie ZUS.