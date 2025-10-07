Wandale wtargnęli na teren zakładu kamieniarskiego w krakowskim Grębałowie i zniszczyli wystawę nagrobków. Właściciel żali się, że część z nich była już przeznaczona do montażu przed zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych.
O sprawie pisze m.in. portal PulsKrakowa.
Do aktu wandalizmu doszło w nocy z soboty na niedzielę przy ul. Darwina.
Straty oszacowano na ponad 120 tys. zł. Uszkodzono zarówno pomniki ekspozycyjne, jak również nagrobki już zamówione przez rodziny.
Zniszczono wszystko, co przez lata budowałem. To dla mnie ogromny cios - powiedział właściciel w rozmowie z portalem.
Postępowanie w tej sprawie prowadzi policja. Osoby, które mogą pomóc w ujęciu sprawcy, proszone są o kontakt ze stróżami prawa lub bezpośrednio z właścicielem pod numerem: 517 444 353 (Sebastian Pyla).
Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.