Wandale wtargnęli na teren zakładu kamieniarskiego w krakowskim Grębałowie i zniszczyli wystawę nagrobków. Właściciel żali się, że część z nich była już przeznaczona do montażu przed zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych.

Wystawa nagrobków zniszczona przez wandali (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

O sprawie pisze m.in. portal PulsKrakowa.

Do aktu wandalizmu doszło w nocy z soboty na niedzielę przy ul. Darwina.

Straty oszacowano na ponad 120 tys. zł. Uszkodzono zarówno pomniki ekspozycyjne, jak również nagrobki już zamówione przez rodziny.

Zniszczono wszystko, co przez lata budowałem. To dla mnie ogromny cios - powiedział właściciel w rozmowie z portalem.

Postępowanie w tej sprawie prowadzi policja. Osoby, które mogą pomóc w ujęciu sprawcy, proszone są o kontakt ze stróżami prawa lub bezpośrednio z właścicielem pod numerem: 517 444 353 (Sebastian Pyla).