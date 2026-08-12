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Dyspensa w piątek? Udzielił jej tylko jeden biskup

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 12 sierpnia (06:52)

W sobotę od świtu na Jasną Górę będą docierać piesze pielgrzymki z całej Polski. Przed uroczystością Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny metropolita częstochowski abp Wacław Depo udzielił pątnikom dyspensy od obowiązku zachowania piątkowej wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

Dyspensa w piątek? Udzielił jej tylko jeden biskup
Metropolita częstochowski abp Wacław Depo; fot. Waldemar Deska /PAP
  • W sobotę 15 sierpnia na Jasną Górę przybędą piesze pielgrzymki z całej Polski.
  • Metropolita częstochowski abp Wacław Depo udzielił pątnikom dyspensy od piątkowej wstrzemięźliwości od mięsa.
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Dyspensa dla pątników

Piątek 14 sierpnia będzie dniem intensywnego ruchu pielgrzymkowego w Częstochowie. Na Jasną Górę, gdzie w sobotę 15 sierpnia odbędą się uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, przybywać będą pątnicy z całego kraju.

Kierując się dobrem duchowym wiernych, metropolita częstochowski abp Wacław Depo udzielił dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wstrzemięźliwość od spożywania mięsa lub innych pokarmów w Kościele katolickim należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku, chyba że w danym dniu przypada jakaś uroczystość. Wstrzemięźliwość i post obowiązują w Środę Popielcową i Wielki Piątek.

Zgodnie z Kodeksem prawa kanonicznego, „prawem o wstrzemięźliwości są związane osoby, które ukończyły 14. rok życia, prawem zaś o poście są związane wszystkie osoby pełnoletnie, aż do rozpoczęcia 60. roku życia”.

Pielgrzymi będą wchodzić od świtu

W sobotnią uroczystość pierwsze grupy pielgrzymów mają pojawić się na Jasnej Górze już po godz. 5:00. Jako jedna z pierwszych zapowiadana jest piesza pielgrzymka siedlecka.

Do Częstochowy dotrą także m.in. Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna, Warszawsko-Praska Pielgrzymka Piesza - w której uczestniczy również Ogólnopolska Piesza Pielgrzymka Strażaków - oraz 315. Warszawska Pielgrzymka Piesza, nazywana paulińską. Jej wejście zaplanowano na godz. 15:00.

Wśród grup, które przyjdą tego dnia do sanktuarium, są również Pielgrzymka Niepełnosprawnych i Rodzin, Piesza Pielgrzymka Akademicka Grup „17-tych” oraz Piesza Pielgrzymka Żołnierzy Wojska Polskiego. Żołnierze mają dotrzeć na Jasną Górę w południe.

Przypadająca 15 sierpnia w Kościele katolickim uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny to jedno z najważniejszych świąt maryjnych w roku. Obchodzono je od przełomu V i VI wieku pod nazwą Zaśnięcia Bogurodzicy, czyli Koimesis, ale wielowiekową wiarę w formie dogmatu ogłosił dopiero papież Pius XII w 1950 r. Tego dnia wierni zobowiązani są do udziału w mszy świętej.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Częstochowa dyspensa
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