Dyspensa w piątek? Udzielił jej tylko jeden biskup

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W sobotę od świtu na Jasną Górę będą docierać piesze pielgrzymki z całej Polski. Przed uroczystością Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny metropolita częstochowski abp Wacław Depo udzielił pątnikom dyspensy od obowiązku zachowania piątkowej wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

Dyspensa dla pątników

Piątek 14 sierpnia będzie dniem intensywnego ruchu pielgrzymkowego w Częstochowie. Na Jasną Górę, gdzie w sobotę 15 sierpnia odbędą się uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, przybywać będą pątnicy z całego kraju.

Kierując się dobrem duchowym wiernych, metropolita częstochowski abp Wacław Depo udzielił dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wstrzemięźliwość od spożywania mięsa lub innych pokarmów w Kościele katolickim należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku, chyba że w danym dniu przypada jakaś uroczystość. Wstrzemięźliwość i post obowiązują w Środę Popielcową i Wielki Piątek.

Zgodnie z Kodeksem prawa kanonicznego, „prawem o wstrzemięźliwości są związane osoby, które ukończyły 14. rok życia, prawem zaś o poście są związane wszystkie osoby pełnoletnie, aż do rozpoczęcia 60. roku życia”.

Pielgrzymi będą wchodzić od świtu

W sobotnią uroczystość pierwsze grupy pielgrzymów mają pojawić się na Jasnej Górze już po godz. 5:00. Jako jedna z pierwszych zapowiadana jest piesza pielgrzymka siedlecka.

Do Częstochowy dotrą także m.in. Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna, Warszawsko-Praska Pielgrzymka Piesza - w której uczestniczy również Ogólnopolska Piesza Pielgrzymka Strażaków - oraz 315. Warszawska Pielgrzymka Piesza, nazywana paulińską. Jej wejście zaplanowano na godz. 15:00.

Wśród grup, które przyjdą tego dnia do sanktuarium, są również Pielgrzymka Niepełnosprawnych i Rodzin, Piesza Pielgrzymka Akademicka Grup „17-tych” oraz Piesza Pielgrzymka Żołnierzy Wojska Polskiego. Żołnierze mają dotrzeć na Jasną Górę w południe.

Przypadająca 15 sierpnia w Kościele katolickim uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny to jedno z najważniejszych świąt maryjnych w roku. Obchodzono je od przełomu V i VI wieku pod nazwą Zaśnięcia Bogurodzicy, czyli Koimesis, ale wielowiekową wiarę w formie dogmatu ogłosił dopiero papież Pius XII w 1950 r. Tego dnia wierni zobowiązani są do udziału w mszy świętej.