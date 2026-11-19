RMF24

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Do niebezpiecznego incydentu doszło we wtorek na autostradzie A4. Policjanci z Komisariatu Autostradowego Policji w Gliwicach zatrzymali 54-letniego kierowcę ciężarówki, który prowadził pojazd, mając w organizmie ponad trzy promile alkoholu. Dzięki reakcji czujnego świadka i szybkiej interwencji funkcjonariuszy udało się zapobiec potencjalnej tragedii.

Dyżurny komisariatu otrzymał zgłoszenie od zaniepokojonego kierowcy. Świadek zauważył, że sposób jazdy ciężarowego Mercedesa po autostradzie A4 wskazuje, iż kierowca może być pod wpływem alkoholu. To trasa o największym natężeniu ruchu w regionie.

Policjanci natychmiast zareagowali i zatrzymali pojazd na parkingu przy Punkcie Poboru Opłat w Żernicy.

Ponad trzy promile i 26 ton kruszywa

Badanie alkomatem nie pozostawiło wątpliwości – 54-letni mieszkaniec powiatu chrzanowskiego miał w organizmie ponad trzy promile alkoholu. Mężczyzna przewoził kruszywo o masie 26 ton, a jego trasa wiodła z województwa opolskiego do jednej z miejscowości w powiecie chrzanowskim.

Łączna masa zestawu pojazdów wynosiła blisko 40 ton.

Surowe konsekwencje dla kierowcy

Kierowca został przewieziony do izby wytrzeźwień, a policjanci zatrzymali mu prawo jazdy. Teraz za swoje skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przed sądem. Grozi mu kara więzienia, zakaz prowadzenia pojazdów, wysoka grzywna oraz nawiązka na rzecz Skarbu Państwa.

Policja podkreśla, że postawa świadka zasługuje na szczególne uznanie. „Takie zachowanie wpisuje się w założenia kampanii ‘Widzisz? Reaguj!’, która zachęca do przełamywania obojętności i reagowania, gdy zagrożone jest czyjeś bezpieczeństwo” – podkreślają funkcjonariusze.

Policja apeluje o rozsądek i odpowiedzialność: jeśli pijesz alkohol, nigdy nie wsiadaj za kierownicę.