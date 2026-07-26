20 dni i ponad 600 kilometrów. To najdłuższa piesza pielgrzymka w Polsce

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To prawdziwe wyzwanie dla ciała i ducha. „Szczecińska” pielgrzymka na Jasną Górę to najdłuższa piesza trasa w Polsce, która każdego roku przyciąga setki pątników gotowych na wielodniową wędrówkę przez malownicze zakątki kraju. Sprawdź, jak wygląda dzień po dniu ta wyjątkowa podróż.

Pielgrzymka „Szczecińska” to nie tylko czas modlitwy i refleksji, ale także okazja do nawiązywania nowych znajomości, wspólnej zabawy i przełamywania własnych słabości. Uczestnicy mają do pokonania ponad 600 kilometrów, a cała trasa zajmuje niemal trzy tygodnie. Każdy dzień to kolejne kilometry, nowe miejscowości i niezapomniane przeżycia.

Od Bałtyku po Jasną Górę – niezwykła trasa najdłuższej pielgrzymki w Polsce

Wędrówka rozpoczyna się w zachodniopomorskim Pustkowie, tuż przy nadmorskiej plaży. Już pierwszego dnia pielgrzymi pokonują 25 kilometrów do Kamienia Pomorskiego. Kolejne etapy prowadzą przez malownicze wyspy, pojezierza, lasy, pola uprawne oraz liczne miasta i miasteczka.

Trasa wiedzie m.in. przez Wolin, Stepnicę, Szczecin, Stargard, Choszczno, Drezdenko, Sieraków, Stęszew, Śrem, Krotoszyn, Kępno, aż do Częstochowy.

Dzień po dniu – jak wygląda pielgrzymkowa codzienność?

Każdy dzień to nowe wyzwania – najdłuższy etap liczy aż 46 kilometrów, najkrótszy to 13-kilometrowy finałowy odcinek do Częstochowy. Pątnicy maszerują przez różnorodne tereny, od nadmorskich plaż, przez puszcze, aż po wielkopolskie i śląskie wsie. Po drodze nie brakuje wspólnej modlitwy, śpiewu, rozmów i chwil na odpoczynek.

Uczestnicy „Szczecińskiej” podkreślają, że pielgrzymka to nie tylko duchowe przeżycie, ale także ogromna satysfakcja z pokonania własnych słabości. Wielu z nich wraca na trasę rok po roku, a nawiązane podczas wędrówki przyjaźnie często trwają przez całe życie.

Po niemal trzech tygodniach marszu pielgrzymi docierają do Częstochowy. Ostatni etap, liczący 13 kilometrów, kończy się uroczystym wejściem na Jasną Górę.