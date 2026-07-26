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20 dni i ponad 600 kilometrów. To najdłuższa piesza pielgrzymka w Polsce

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 26 lipca (17:22)

To prawdziwe wyzwanie dla ciała i ducha. „Szczecińska” pielgrzymka na Jasną Górę to najdłuższa piesza trasa w Polsce, która każdego roku przyciąga setki pątników gotowych na wielodniową wędrówkę przez malownicze zakątki kraju. Sprawdź, jak wygląda dzień po dniu ta wyjątkowa podróż.

20 dni i ponad 600 kilometrów. To najdłuższa piesza pielgrzymka w Polsce
„Szczecińska” pielgrzymka na Jasną Górę (zdj. ilustracyjne) /Shutterstock
  • Pielgrzymka „Szczecińska” to najdłuższa piesza trasa w Polsce.
  • Droga liczy ponad 600 km i trwa niemal trzy tygodnie.
  • Czego uczestnicy pielgrzymki mogą się spodziewać?
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Pielgrzymka „Szczecińska” to nie tylko czas modlitwy i refleksji, ale także okazja do nawiązywania nowych znajomości, wspólnej zabawy i przełamywania własnych słabości. Uczestnicy mają do pokonania ponad 600 kilometrów, a cała trasa zajmuje niemal trzy tygodnie. Każdy dzień to kolejne kilometry, nowe miejscowości i niezapomniane przeżycia.

Od Bałtyku po Jasną Górę – niezwykła trasa najdłuższej pielgrzymki w Polsce

Wędrówka rozpoczyna się w zachodniopomorskim Pustkowie, tuż przy nadmorskiej plaży. Już pierwszego dnia pielgrzymi pokonują 25 kilometrów do Kamienia Pomorskiego. Kolejne etapy prowadzą przez malownicze wyspy, pojezierza, lasy, pola uprawne oraz liczne miasta i miasteczka. 

Trasa wiedzie m.in. przez Wolin, Stepnicę, Szczecin, Stargard, Choszczno, Drezdenko, Sieraków, Stęszew, Śrem, Krotoszyn, Kępno, aż do Częstochowy.

Dzień po dniu – jak wygląda pielgrzymkowa codzienność?

Każdy dzień to nowe wyzwania – najdłuższy etap liczy aż 46 kilometrów, najkrótszy to 13-kilometrowy finałowy odcinek do Częstochowy. Pątnicy maszerują przez różnorodne tereny, od nadmorskich plaż, przez puszcze, aż po wielkopolskie i śląskie wsie. Po drodze nie brakuje wspólnej modlitwy, śpiewu, rozmów i chwil na odpoczynek.

Uczestnicy „Szczecińskiej” podkreślają, że pielgrzymka to nie tylko duchowe przeżycie, ale także ogromna satysfakcja z pokonania własnych słabości. Wielu z nich wraca na trasę rok po roku, a nawiązane podczas wędrówki przyjaźnie często trwają przez całe życie.

Po niemal trzech tygodniach marszu pielgrzymi docierają do Częstochowy. Ostatni etap, liczący 13 kilometrów, kończy się uroczystym wejściem na Jasną Górę. 

Źródło: RMF24
Tagi: Jasna Góra pilegrzymka

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