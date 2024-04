To będzie niezwykła przygoda dla uczennic ze Żor i okolic na Śląsku! Cztery wielkie mistrzynie sportu, z dwiema mistrzyniami olimpijskimi na czele, przyjadą we wtorek, 9 kwietnia do Żor, by wziąć udział w specjalnej lekcji wychowania fizycznego w ramach akcji "Mistrzynie w Szkołach".

/ fot. Paweł Skraba / To drugie "Mistrzynie w Szkołach" w tym roku. Pierwsza odsłona akcji odbyła się w marcu w Inowrocławiu w Kujawsko-Pomorskiem, gdzie z uczennicami ćwiczyły trzy medalistki olimpijskie - pływaczka Otylia Jędrzejczak, łyżwiarka Natalia Czerwonka i wioślarka Katarzyna Zilmann - a także utytułowana lekkoatletka Marika Popowicz-Drapała. Tym razem Otylia Jędrzejczak zaprosiła do Żor inną mistrzynię olimpijską, lekkoatletkę Justynę Święty-Ersetic oraz dwukrotną medalistkę olimpijską w łyżwiarstwie szybkim Luizę Złotkowską i najlepszą polską biathlonistkę w historii Weronikę Nowakowską. Każda z wielkich mistrzyń sportu, która pojawia się na zajęciach z cyklu "Mistrzynie w Szkołach" ma swoją historię, którą podzieli się z uczestniczkami. Te lekcje, czyli najpierw kilkadziesiąt minut mocnych ćwiczeń, a później długa rozmowa, to naprawdę wyjątkowa chwila. Nasze zajęcia skierowane są tylko do dziewcząt i prowadzone tylko przez dziewczyny - mówi Otylia Jędrzejczak. / foto. Paweł Skraba / Zajęcia w Żorach odbędą się w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (ul. Folwarecka 10), a początek zajęć zaplanowano na godz. 10.30. Tradycyjnie zajęcia dla blisko pięciuset uczennic oraz mistrzyń sportu poprowadzi renomowana krakowska trenerka personalna Klaudia Koźbiał. To bardzo atrakcyjne ćwiczenia, przy głośnej muzyce i z uśmiechami na ustach. Jestem przekonana, że - podobnie jak w innych miastach - w Żorach uczestniczki "Mistrzyń w Szkołach" będą się doskonale bawić - mówi Koźbiał. Akcja "Mistrzynie w Szkołach", którą organizuje Fundacja Otylii Jędrzejczak, skierowana jest do uczennic ostatnich klas szkół podstawowych oraz ze szkół średnich. To jest grupa wiekowa, w której wśród dziewcząt jest najniższa frekwencja na lekcjach wychowania fizycznego. Przyjedziemy do Żor po to, by pokazać, że lekcja wychowania fizycznego jest ważna i fajna. Mam nadzieję, że dzięki temu, że razem z nimi ćwiczyć będą mistrzynie sportu, przekonają się, jak istotna w życiu jest aktywność fizyczna. A w trakcie rozmowy po ćwiczeniach będziemy podkreślać, że piękno jest w każdej z nas. Naszym hasłem jest "Jestem sobą, Jestem Bella" - dodaje Jędrzejczak. wyjaśnia wybitna pływaczka. / RMF FM Sponsorem głównym Fundacji Otylii Jędrzejczak, wspierającym program "Mistrzynie w szkołach", jest firma Bella, wiodący na rynku producent artykułów higienicznych dla kobiet, a uczestniczki akcji otrzymają atrakcyjne pakiety startowe, ufundowane m.in. przez markę Bella i HMS Fitness. "Mistrzynie w Szkołach" odwiedzą Żory we wtorek, 9 kwietnia. Ta odsłona projektu "Mistrzynie w Szkołach" współfinansowana jest przez Miasto Żory i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach. Zobacz również: Słaby wynik Jacka Sutryka. Czeka nas zmiana we Wrocławiu?

Jaśkowiak kontra Czerwiński. Prezydenta Poznania wyłoni II tura

Europejska premiera "Treasure" na otwarcie Mastercard OFF CAMERA 2024

Niemieckie archiwum szuka rodzin prześladowanych Polaków