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Działa już pierwszy w Krakowie pilotażowy punkt alarmowy SOS. Nowoczesne urządzenie ma zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców i turystów, umożliwiając natychmiastowe wezwanie pomocy w sytuacjach zagrożenia. Gdzie go znajdziemy?

Na Bulwarze Czerwieńskim zamontowano pierwszy w Krakowie punkt alarmowy SOS. Urządzenie pozwala na szybkie i bezpośrednie połączenie z dyżurnym straży miejskiej w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub porządku publicznego.

Jak działa przycisk SOS?

Obsługa punktu alarmowego jest niezwykle prosta. Wystarczy nacisnąć czerwony przycisk, by natychmiast połączyć się z dyżurnym straży miejskiej. W razie potrzeby na miejsce zostaje skierowany najbliższy patrol lub powiadamiane są odpowiednie służby ratunkowe. Jak podkreślają przedstawiciele miasta, „jego użycie może zdecydować o zdrowiu lub życiu drugiego człowieka”.

Instalacja przycisku alarmowego to rezultat uchwały Rady Miasta Krakowa z 8 października 2025 roku. Radni wyznaczyli w niej kierunki działań w zakresie przygotowania i uruchomienia systemu alarmowego, który ma poprawić bezpieczeństwo w mieście.

Apel o odpowiedzialność

Punkt SOS powstał z myślą o wszystkich mieszkańcach i turystach odwiedzających Kraków. Władze miasta apelują jednak o rozsądne korzystanie z urządzenia – przycisk należy naciskać wyłącznie w sytuacjach realnego zagrożenia. Nieuzasadnione wezwania mogą bowiem utrudnić pomoc osobom, które naprawdę jej potrzebują.

Krakowski system alarmowy jest wzorowany na rozwiązaniach już funkcjonujących w innych polskich miastach. Przykładowo, w Łodzi od 2021 roku działa aż 26 punktów alarmowych SOS, które cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców.