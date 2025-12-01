Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności śmierci 20-letniej kobiety, której ciało odkryto przed jednym z domów przy ul. Kutrzeby w Częstochowie. Na razie, ze względu na dobro postępowania, funkcjonariusze nie udzielają informacji na temat okoliczności znalezienia zwłok.

Ciało kobiety był przed jednym z domów (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

W sobotę ok. godz. 21 przed jednym z domów przy ul. Kutrzeby w Częstochowie znaleziono ciało 20-letniej kobiety.

Na razie nie wiadomo, w jakich okolicznościach doszło do śmierci. Konieczne będzie przeprowadzenie sekcji zwłok - mówi w rozmowie z RMF FM rzeczniczka częstochowskiej policji Barbara Poznańska.

Jeden z portali podał, że ciało znajdowało się na płocie. Policja nie komentuje tych informacji.

Ul. Kutrzeby znajduje się na północy Częstochowy. To okolica domków jednorodzinnych.