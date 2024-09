Złożoną z kilkudziesięciu komputerów i telefonów infrastrukturę do phishingu stworzyli dwaj młodzi mężczyźni ze Śląska. Wpadli, gdy umieścili w sieci wpis o małej dziewczynce, która podczas powodzi wpadła do rwącej rzeki. W ten sposób próbowali wyłudzić hasła logowania do portali społecznościowych.

Zabezpieczony przez policjantów sprzęt komputerowy / CBZC / Policja Oszustów namierzyli funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości z Gdańska. Monitorując Internet policjanci zauważyli, że na jednym z serwerów zamieszczane są fałszywe wpisy, wykorzystujące trudną sytuację powodzian. "Mała dziewczynka wpadła do rwącej rzeki..." - tak zaczynał się jeden z nich. Na Śląsku policjanci zatrzymali 28-latka i 25-latka, którzy są podejrzewani o stworzenie pełnej infrastruktury informatycznej do popełniania na masową skalę oszustw phishingowych. Założyli też 50 różnych stron, zawierających drastyczne treści, w tym kilka dotyczących powodzi. Po kliknięciu w taki wpis, użytkownik musiał podać swoje dane logowania i właśnie te dane były potrzebne oszustom. Młodszy z mężczyzn był już wcześniej karany za oszustwo komputerowe i złamanie przepisów ustawy o prawie autorskim. Teraz obaj odpowiedzą za wytwarzanie programów komputerowych w celu bezprawnego uzyskania informacji. Zobacz również: Wyrok ws. pożaru w hospicjum w Chojnicach

