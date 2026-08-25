RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Bez kwiatów i zniczy. Pierwszy taki cmentarz w Gliwicach

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 25 sierpnia (21:23)

Na Cmentarzu Lipowym w Gliwicach (woj. śląskie) powstał pierwszy w mieście i jeden z pierwszych w Polsce, sektor pochówków ekologicznych. Nowa przestrzeń ma promować szacunek do natury i nowoczesne podejście do ostatniego pożegnania.

Bez kwiatów i zniczy. Pierwszy taki cmentarz w Gliwicach
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock
  • W Gliwicach na Cmentarzu Lipowym powstał pierwszy w mieście i jeden z pierwszych w Polsce sektor pochówków ekologicznych.
  • W sektorze używane są biodegradowalne urny, a zamiast tradycyjnych nagrobków znajduje się wspólne miejsce pamięci.
  • Jakie zasady obowiązują w tym miejscu?
  • Najważniejsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24

Gliwice dołączyły do grona miast, które oferują mieszkańcom możliwość pochówku w sektorze ekologicznym. Nowo otwarta przestrzeń na Cmentarzu Lipowym to odpowiedź na rosnące zainteresowanie alternatywnymi formami pochówku, które są przyjazne środowisku.

Biodegradowalne urny i wspólne miejsce pamięci

W ekologicznym sektorze na Cmentarzu Lipowym nie znajdziemy tradycyjnych nagrobków. Zamiast tego powstało wspólne miejsce pamięci, gdzie imiona i nazwiska zmarłych umieszczane są na jednolitych tabliczkach na kamiennej tablicy pamiątkowej. Pochówki odbywają się wyłącznie z wykorzystaniem biodegradowalnych urn, co pozwala ograniczyć negatywny wpływ na środowisko.

Nowy sektor o powierzchni około 200 metrów kwadratowych znajduje się w zadrzewionej części B Cmentarza Lipowego. Do miejsca prowadzi utwardzona ścieżka, a przy wejściu przygotowano strefę zadumy z ławkami i tablicami pamiątkowymi. Całość zaprojektowano tak, by jak najmniej ingerować w naturalne otoczenie.

Ladowanie posta z Facebooka...

Specjalne zasady – bez kwiatów i zniczy

W sektorze ekologicznym obowiązują szczególne zasady. Aby zachować naturalny charakter miejsca, nie składa się tam kwiatów ani zniczy. Nie ma również osobnych miejsc dla poszczególnych urn. 

Kwiaty i znicze można zostawiać jedynie w wyznaczonym miejscu przed wejściem do sektora. Brak dekoracji pozwala utrzymać wspólny, ekologiczny charakter przestrzeni.

Podobne sektory pochówków ekologicznych dotąd wyznaczono w Polsce na kilku cmentarzach, przede wszystkim komunalnych, w dużych miastach. Pod różnymi nazwami znajdują się one na cmentarzach w Gdyni, Krakowie, Łodzi, Opolu oraz Poznaniu i Szczecinie.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: cmentarze
chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: