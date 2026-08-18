200 lat od połączenia. Częstochowa świętuje okrągłą rocznicę

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Współczesna Częstochowa jest wynikiem połączenia dwóch miast: Starej Częstochowy, położonej nad Wartą, oraz Nowej Częstochowy, znajdującej się u podnóża Jasnej Góry. Decyzję o ich połączeniu podjęto 19 sierpnia 1826 r. Wydarzenie to wpłynęło również na układ przestrzenny miasta – pomiędzy ośrodkami wytyczono dwujezdniowy bulwar, który obecnie tworzy jego ścisłe centrum.

Jubileusz 200-lecia nowoczesnej Częstochowy obchodzony jest od początku roku, jednak najważniejsze wydarzenia odbędą się 19 sierpnia, w rocznicę decyzji Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego. Tego dnia do sprzedaży trafi walor kolekcjonerski, ponownie dostępny będzie album „Od Starej do Nowej Częstochowy”, Encyklopedia Częstochowy zostanie uzupełniona o 200 haseł, a mieszkańcy zobaczą zabytkowy tramwaj.

Na Placu Biegańskiego, przed ratuszem zbudowanym w połowie drogi między połączonymi miastami, otwarta zostanie wystawa „...podniesiona do miast wielkich...”. Przygotowana przez Archiwum Państwowe w Częstochowie ekspozycja przedstawia historię obu miast, ich połączenie oraz późniejszy rozwój.

Mapy i archiwalia

W ratuszu, będącym obecnie siedzibą muzeum, będzie można oglądać wystawę „Częstochowa Stara / Nowa. 200 lat połączenia”. Zaprezentowano na niej oryginalne plany miasta od 1819 r. do czasów PRL. Wśród eksponatów znalazły się m.in. dwie niedawno odrestaurowane mapy: Plan Sytuacyjny Miasta Nowej Częstochowy wraz z przedmieściem Św. Barbary (1823) oraz Plan Geometryczny Gruntów Folwarku Wójtostwa Częstochowskiego (1827). Ekspozycję uzupełniają dokumenty z archiwów w Częstochowie, Warszawie i Łodzi oraz fragmenty XIX-wiecznych przewodników opisujących miasto i jego mieszkańców.

Pamiątki jubileuszu

Z okazji jubileuszu Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych przygotowała bon kolekcjonerski. „Jubileuszowy charakter emisji podkreśla pomysł dwóch walorów o nominale 100 MEDALIKÓW, które razem tworzą komplet na 200-lecie o nominale 200 MEDALIKÓW oraz zestawiony napis CZĘSTO-CHOWA. To pierwsze tego typu rozwiązanie kolekcjonerskie w Polsce. Do sprzedaży trafi w sumie 400 sztuk, po 200 sztuk każdego wariantu. Bony będą dostępne w cenie po 50 zł” - poinformował Urząd Miasta.

Na rynek ponownie trafi również album „Od Starej do Nowej Częstochowy”, którego pierwszy nakład wyprzedano po premierze 3 lutego. Internetowa Encyklopedia Częstochowy zostanie natomiast wzbogacona o 200 nowych wpisów.

Wiadukt im. Bernharda

Miasto planuje także nadanie imienia Jana Bernharda wiaduktowi w Alei Najświętszej Maryi Panny. Arteria została wytyczona 200 lat temu jako połączenie obu części Częstochowy. Bernhard, mierniczy i geodeta wojewódzki z Kalisza, od 1818 r. odpowiadał za jej rozplanowanie. Zaprojektował szeroki, dwujezdniowy bulwar z pieszym pasażem pośrodku, który dziś stanowi ważną część miejskiego centrum oraz szlaku pielgrzymkowego.

Wiadukt powstał już po śmierci Bernharda, gdy Aleję NMP przecięła Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Magistrat podkreśla, że „nadanie mu imienia Jana Bernharda będzie symbolicznym przypomnieniem postaci, której praca znacząco wpłynęła na przestrzenny rozwój miasta”. Ostateczną decyzję podejmie Rada Miasta podczas sierpniowej sesji.

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Tramwaj i koncert

19 sierpnia po Częstochowie będzie kursował zabytkowy tramwaj typu 102Na. Jubileuszowe wydarzenia potrwają dłużej – 28 sierpnia ponownie będzie można przejechać się zabytkowymi tramwajami, a podczas koncertu plenerowego wystąpi zespół „Wilki”.

Od dwóch miast do jednego

Stara Częstochowa, położona na lewym brzegu Warty, otrzymała prawa miejskie między 1370 a 1377 r. Nowa Częstochowa była początkowo wsią należącą do klasztoru jasnogórskiego, a w 1717 r. król August Mocny nadał jej prawa miejskie. W 1826 r. oba miasta liczyły łącznie około 5 tys. mieszkańców. Po połączeniu liczba ludności szybko rosła, przekraczając 100 tys. na początku XX w. Obecnie Częstochowę zamieszkuje 200 tys. osób.