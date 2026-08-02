Nie Warszawa i nie Kraków. To polskie miasto ma najdłuższą ulicę w kraju

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Choć większość z nas wskazałaby Warszawę, Kraków lub Wrocław, to prawdziwy rekordzista leży zupełnie gdzie indziej. Ta polska arteria ma aż 15,5 kilometra długości i bije na głowę dotychczasowych faworytów. Sprawdź, o jakie miasto chodzi i jaką historię kryje ten drogowy kolos.

Wielkie zaskoczenie. Rekord wcale nie należy do stolicy

Choć wielu mogłoby przypuszczać, że najdłuższa ulica w Polsce przebiega przez jedną z największych krajowych metropolii, rzeczywistość zaskakuje. To Częstochowa, miasto znane przede wszystkim z Jasnej Góry, może pochwalić się najdłuższą ulicą w kraju.

Aleja Wojska Polskiego, bo o niej mowa, powstała w latach 1973–1976 jako fragment słynnej „gierkówki” – drogi szybkiego ruchu łączącej Warszawę z Katowicami. Uroczyste otwarcie miało miejsce 12 października 1976 roku i od tego czasu arteria nieustannie pełni ważną funkcję komunikacyjną.

Zaczęło się od słynnej „gierkówki”

Od czasu powstania Aleja Wojska Polskiego była sukcesywnie modernizowana, odpowiadając na rosnące potrzeby mieszkańców i kierowców. W 2011 roku oddano do użytku nowoczesny węzeł z ulicą Makuszyńskiego, a w latach 2013–2014 przebudowano newralgiczne skrzyżowanie z aleją Jana Pawła II. Największe zmiany przyniosła jednak gruntowna przebudowa 5,5-kilometrowego odcinka, rozpoczęta w 2021 roku. Obejmowała ona budowę nowych węzłów, estakad i rozwiązań komunikacyjnych, które znacząco poprawiły płynność ruchu i bezpieczeństwo. Większość prac zakończono w lutym 2024 roku.

To największe miasto na świecie. Jest dwa razy większe niż Szwajcaria Chongqing to miasto, które na mapie Chin zajmuje wyjątkowe miejsce. Położone na południowym zachodzie kraju, formalnie rozciąga się na powierzchni aż 82 200 kilometrów kwadratowych – to ponad dwa razy więcej niż cała Szwajcaria. Jednak liczby robią…

Przez parki, sklepy i dzielnice: jak przebiega polski rekordzista?

Aleja Wojska Polskiego rozpoczyna się od węzła z ulicą Warszawską i jest częścią drogi krajowej nr 91. Na odcinku pomiędzy aleją Jana Pawła II a ulicą Bugajską stanowi również fragment drogi krajowej nr 46. Cała aleja jest dwujezdniowa i przez lata była główną trasą tranzytową przez Częstochowę. W przeszłości funkcjonowała jako fragment drogi państwowej nr 16, międzynarodowej E16, a do 2021 roku – drogi krajowej nr 1.

Długość alei to aż 15,5 kilometra. Przebiega ona przez różnorodne tereny: od północnych, mniej zabudowanych obrzeży, przez środkową część z licznymi obiektami handlowo-usługowymi (w tym Galerią Jurajską) i parkami, aż po południowe, gęsto zabudowane dzielnice miasta. Na wielu odcinkach stanowi granicę między osiedlami, łącząc dzielnice takie jak Wyczerpy-Aniołów, Zawodzie-Dąbie, Ostatni Grosz, Raków, Wrzosowiak i Błeszno.

Warszawa zostaje w tyle

W zestawieniu najdłuższych ulic w Polsce Aleja Wojska Polskiego wyprzedza nawet tak znane arterie jak warszawski Wał Miedzeszyński, który liczy 14,5 km i biegnie wzdłuż Wisły od mostu Poniatowskiego do południowych granic miasta. Trzecie miejsce również należy do stolicy, gdzie ulica Puławska mierzy 12,2 km.

To najszybciej rosnące miasto w Polsce. Bije na głowę Warszawę i Gdańsk Na koniec 2025 roku liczba ludności w Krakowie wyniosła 816 614 osób i wzrosła o 7 446 osób w ciągu roku, co jest wynikiem najlepszym spośród wszystkich dużych miast polskich - wynika z nowego "Raportu o Stanie Gminy".

Polska ulica na tle świata. Przepaść jest ogromna

Choć Aleja Wojska Polskiego imponuje długością na tle innych polskich ulic, do światowych rekordzistów jej daleko. Najdłuższą ulicą świata jest Yonge Street w kanadyjskiej prowincji Ontario, która rozciąga się na aż 1896 kilometrów. Dla porównania – częstochowska arteria jest od niej aż 125 razy krótsza.