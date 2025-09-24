W przedszkolu nr 4 w Stalowej Woli w woj. podkarpackim potwierdzono już 32 przypadki zakażenia salmonellą. Wśród chorych są zarówno dzieci, jak i pracownicy placówki. Przedszkole zostało zamknięte, a sanepid prowadzi dochodzenie, próbując ustalić źródło skażenia.
W ciągu kilku dni liczba osób z potwierdzonym zakażeniem salmonellą w stalowowolskim przedszkolu wzrosła do 32. Wśród nich znajdują się dzieci i dwie osoby z personelu. Po otrzymaniu informacji o problemie Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna natychmiast rozpoczęła kontrolę placówki. Sprawdzono dostawy, warunki przechowywania żywności oraz jadłospisy.
Niestety trudno będzie dociec co było źródłem zakażenia. Pierwsze zachorowania, jak wynika z wywiadu, miały miejsce już w środę (w zeszłym tygodniu - red.). Informację o tym zdarzeniu otrzymaliśmy dopiero w poniedziałek ze szpitala. Próbki żywności są przechowywane 72 godziny, więc pobraliśmy tylko te, które były dostępne - wyjaśnia Stanisław Pieprzny, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w rozmowie z lokalnym portalem stalowka.net.
Według wstępnych ustaleń źródłem zakażenia mogła być żywność lub sposób jej przygotowania. Do zachorowań doszło w dwóch różnych grupach przedszkolnych, a wspólnym mianownikiem były posiłki. Choć objawy u zakażonych są zazwyczaj łagodne lub nie występują wcale, sanepid zaleca przebadanie wszystkich domowników dzieci, u których wykryto salmonellę.
Przypadek ten ma charakter incydentalny i bardzo dawno nie było zakażenia salmonellą na naszym terenie - podkreśla Stanisław Pieprzny.
Działalność przedszkola została wstrzymana od 22 września do odwołania. Informacja pojawiła się na stronie internetowej placówki. Przedszkole czeka na decyzję sanepidu.
Salmonella to bakteria, która jest jedną z najczęstszych przyczyn zatruć pokarmowych na świecie. Najczęściej występuje w surowym lub niedogotowanym mięsie, jajach, mleku i ich przetworach, ale także na nieumytych warzywach i owocach. Objawy pojawiają się zwykle w ciągu 6-72 godzin od spożycia skażonej żywności i obejmują biegunkę, ból brzucha, gorączkę, nudności i wymioty.
Zakażenie jest szczególnie groźne dla dzieci, seniorów i osób z obniżoną odpornością. Może prowadzić do odwodnienia i poważniejszych powikłań.
Aby uniknąć zakażenia, należy:
- dokładnie myć ręce, warzywa i owoce,
- unikać spożywania surowych jaj i mięsa,
- odpowiednio przygotowywać oraz przechowywać żywność.
Do zakażenia salmonellą najczęściej dochodzi przez:
- spożycie skażonej żywności (szczególnie drobiu, jaj, mleka),
- kontakt z zakażonymi zwierzętami,
- kontakt z osobą zakażoną,
- spożycie skażonej wody.