W przedszkolu nr 4 w Stalowej Woli w woj. podkarpackim potwierdzono już 32 przypadki zakażenia salmonellą. Wśród chorych są zarówno dzieci, jak i pracownicy placówki. Przedszkole zostało zamknięte, a sanepid prowadzi dochodzenie, próbując ustalić źródło skażenia.

Salmonella w przedszkolu w Stalowej Woli. Placówka zamknięta do odwołania (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

W ciągu kilku dni liczba osób z potwierdzonym zakażeniem salmonellą w stalowowolskim przedszkolu wzrosła do 32. Wśród nich znajdują się dzieci i dwie osoby z personelu. Po otrzymaniu informacji o problemie Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna natychmiast rozpoczęła kontrolę placówki. Sprawdzono dostawy, warunki przechowywania żywności oraz jadłospisy.

Niestety trudno będzie dociec co było źródłem zakażenia. Pierwsze zachorowania, jak wynika z wywiadu, miały miejsce już w środę (w zeszłym tygodniu - red.). Informację o tym zdarzeniu otrzymaliśmy dopiero w poniedziałek ze szpitala. Próbki żywności są przechowywane 72 godziny, więc pobraliśmy tylko te, które były dostępne - wyjaśnia Stanisław Pieprzny, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w rozmowie z lokalnym portalem stalowka.net.

Co było przyczyną zakażenia?

Według wstępnych ustaleń źródłem zakażenia mogła być żywność lub sposób jej przygotowania. Do zachorowań doszło w dwóch różnych grupach przedszkolnych, a wspólnym mianownikiem były posiłki. Choć objawy u zakażonych są zazwyczaj łagodne lub nie występują wcale, sanepid zaleca przebadanie wszystkich domowników dzieci, u których wykryto salmonellę.

Przypadek ten ma charakter incydentalny i bardzo dawno nie było zakażenia salmonellą na naszym terenie - podkreśla Stanisław Pieprzny.

Działalność przedszkola została wstrzymana od 22 września do odwołania. Informacja pojawiła się na stronie internetowej placówki. Przedszkole czeka na decyzję sanepidu.

Czym jest salmonella?

Salmonella to bakteria, która jest jedną z najczęstszych przyczyn zatruć pokarmowych na świecie. Najczęściej występuje w surowym lub niedogotowanym mięsie, jajach, mleku i ich przetworach, ale także na nieumytych warzywach i owocach. Objawy pojawiają się zwykle w ciągu 6-72 godzin od spożycia skażonej żywności i obejmują biegunkę, ból brzucha, gorączkę, nudności i wymioty.

Zakażenie jest szczególnie groźne dla dzieci, seniorów i osób z obniżoną odpornością. Może prowadzić do odwodnienia i poważniejszych powikłań.

Aby uniknąć zakażenia, należy:

dokładnie myć ręce, warzywa i owoce,

unikać spożywania surowych jaj i mięsa,

odpowiednio przygotowywać oraz przechowywać żywność.

Do zakażenia salmonellą najczęściej dochodzi przez: