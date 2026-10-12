Zaatakował kobietę i policjantów. Horror w Starej Birczy

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Do szokujących scen doszło w poniedziałek rano w Starej Birczy w powiecie przemyskim (woj. podkarpackie). 38-latek zaatakował kobietę w jej domu, a następnie dopuścił się napaści na interweniujących funkcjonariuszy.

W poniedziałek po godz. 9 policjanci otrzymali zgłoszenie, że w jednym z mieszkań w Starej Birczy doszło do awantury - podała przemyska policja.

Jak wstępnie ustalili funkcjonariusze, mężczyzna przebywał w mieszkaniu 35-latki, wszczął awanturę i zaatakował kobietę, powodując u niej obrażenia.

Agresywny mężczyzna zaatakował także interweniujących policjantów.

Zarówno kobieta, jak i dwaj policjanci trafili do szpitala na badania.

Funkcjonariusze wyjaśniają dokładny przebieg i okoliczności tego zdarzenia.