Zaatakował kobietę i policjantów. Horror w Starej Birczy
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Do szokujących scen doszło w poniedziałek rano w Starej Birczy w powiecie przemyskim (woj. podkarpackie). 38-latek zaatakował kobietę w jej domu, a następnie dopuścił się napaści na interweniujących funkcjonariuszy.
38-latek ranił kobietę i policjantów, zdj. ilustracyjne
/Shutterstock
W poniedziałek po godz. 9 policjanci otrzymali zgłoszenie, że w jednym z mieszkań w Starej Birczy doszło do awantury - podała przemyska policja.
Jak wstępnie ustalili funkcjonariusze,
mężczyzna przebywał w mieszkaniu 35-latki, wszczął awanturę i zaatakował kobietę, powodując u niej obrażenia.
Agresywny mężczyzna
zaatakował także interweniujących policjantów.
Zarówno kobieta, jak i dwaj policjanci trafili do szpitala na badania.
Funkcjonariusze wyjaśniają dokładny przebieg i okoliczności tego zdarzenia.
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