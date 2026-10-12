Studiował kryminologię, planował zabójstwa. Areszt dla 21-latka z KUL-u

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Student kryminologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przygotowywał się do zabójstwa na tle rasistowskim - poinformowała lubelska prokuratura. Zatrzymany wyszukiwał w sieci nagrania związane z torturami i miał nakłaniać inną osobę do wspólnego dokonania zabójstwa. Mężczyzna został aresztowany na trzy miesiące.

Zachowanie Jarosława F. zaniepokoiło innych studentów

O podejrzanym zachowaniu 21-letniego Ukraińca poinformowały policję władze uczelni zaalarmowane przez innych studentów. Pracownik uczelni zgłosił niepokojące sygnały od słuchaczek seminarium o agresywnych i ekstremistycznych wypowiedziach jednego ze studentów.

Według ustaleń śledczych Jarosław F. na zajęciach wychwalał popełnianie zbrodni, w tym o charakterze rasistowskim. Miał też mówić, że chce pozbawić życia przypadkowe osoby w ramach tzw. „krwawego piątku” (w ubiegłym tygodniu, po serii ataków w szkołach na Mazowszu, w internecie pojawiły się plotki o tym, że w piątek 9 października miało dojść do kolejnych takich ataków). Jarosław F. miał też namawiać jedną ze studentek do przyłączenia się do tego typu działań.

21-letniego Jarosława F. zatrzymano w czasie pracy, za kierownicą taksówki na aplikację.

Wyszukiwał w sieci treści związane z przemocą

Przy mężczyźnie ujawnili nóż, a w miejscu zamieszkania dwa specjalistyczne noże przystosowane do rzucania do przedmiotów. Ponadto w jego telefonie i komputerze ujawniono filmiki, z których jednoznacznie wynika, że interesował się przemocą - mówi Marcin Kozak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Jak opisała prokuratura, 21-latek wyszukiwał w sieci treści związane z torturami oraz zadawaniem bólu.

Zatrzymany usłyszał zarzut czynienia przygotowań do zabójstwa z motywacji zasługującej na szczególne potępienie oraz z pobudek wynikających z nienawiści na tle różnic rasowych.

Mężczyzna nie przyznał się do zarzutu i złożył wyjaśnienia, w których kwestionował ustalenia śledczych. Nie leczył się psychiatrycznie, a w środowisku studenckim był dotychczas postrzegany jako osoba cicha i spokojna.

Sąd aresztował Jarosława F. na trzy miesiące. Grozi mu do 15 lat więzienia.

Rektor zgodził się na wejście policji do pokoju studenta



Rzecznik KUL Wojciech Andrusiewicz poinformował PAP, że zatrzymany 21-latek jest studentem kryminologii. Rektor zgodził się na to, by policja weszła do jego pokoju w akademiku. Rzecznik zapewnił, że uczelnia współpracuje z policją dla dobra i bezpieczeństwa studentów.

Pamiętajmy też jednak o młodych, pogubionych w życiu ludziach pokroju tego zatrzymanego. Dziś niestety ci, którzy wydają się zagrożeniem i są zagrożeniem dla innych, wymagają też chwili uwagi z naszej strony i rozpoznania, co stało się w ich życiu. Apelujemy, by nie rzucać jedynie oskarżeniami i nie zaogniać relacji międzyludzkich. Zastanówmy się wspólnie, jak rozwiązać problemy młodych ludzi – zaznaczył Andrusiewicz.