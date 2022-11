W sobotę około godz. 23:00 w Darowicach w gm. Fredropol pod Przemyślem doszło do dramatycznego wypadku. Ranne zostały trzy młode kobiety podróżujące autem osobowym. Ich samochód doszczętnie spłonął, udało im się wydostać z pojazdu - podaje portal nowiny24.pl.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Mł. asp. Joanna Golisz z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu przekazała, że 18-letnia mieszkanka powiatu przemyskiego, kierująca pojazdem osobowym, podróżowała z 17-letnią siostrą oraz 18-letnią kuzynką.

W wyniku niedostosowania prędkości do panujących warunków ruchu, na niewielkim łuku drogi w prawo zjechała na przeciwległy pas, a następnie wypadła z drogi w pola uprawne. Następnie doszło do pożaru pojazdu. Kobiety o własnych siłach wydostały się z samochodu. Zostały przewiezione do szpitala na dalsze badania. Kierująca była trzeźwa, zatrzymano jej prawo jazdy - wyjaśnia Joanna Golisz.

Na miejscu pracowały dwa zespoły ratownictwa medycznego, strażacy z PSP Przemyśl, OSP Fredropol i OSP Kniażyce oraz policja.