​Ponad 7 promili alkoholu w organizmie miał mężczyzna, który trafił do szpitala w Mielcu (woj. podkarpackie). Jego stan zaskoczył nawet doświadczony personel.

Mielec: Mężczyzna trafił na SOR, mając ponad 7 promili (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

O sprawie informował lokalny portal akena24.

We wtorek, z pomocą medyków, na mielecki SOR trafił ok. 30-letni mężczyzna, w stanie silnego upojenia. Badanie wykazało, że ma 7,17 promila alkoholu w organizmie.

Mężczyzna pozostał w szpitalu na obserwacji, gdzie jego stan się poprawiał. W środę wypisano go do domu.

Jaka jest śmiertelna dawka alkoholu?

Śmiertelna dawka alkoholu zależy od wielu czynników, takich jak masa ciała, wiek, płeć, stan zdrowia, tolerancja organizmu oraz tempo spożycia. W literaturze medycznej przyjmuje się pewne orientacyjne wartości. Za stężenie potencjalnie śmiertelne uznaje się poziom powyżej 4,0 promila alkoholu we krwi. U osób nieprzyzwyczajonych do alkoholu już stężenie 3,5-4,0 promila może prowadzić do śpiączki, niewydolności oddechowej i śmierci.

Przybliżona dawka śmiertelna czystego etanolu to około 4-5 g na 1 kg masy ciała. Dla osoby ważącej 70 kg oznacza to spożycie około 280-350 g czystego alkoholu etylowego (czyli ok. 0,35-0,44 litra czystego spirytusu 100 proc.). 0,5 litra wódki (40 proc.) zawiera ok. 200 g czystego alkoholu.