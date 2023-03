Ponad połowa należących do miasta lamp oświetlających obecnie ulice Rzeszowa oparta jest o technologię LED. To pozwala na duże oszczędności energii. Miasto deklaruje, że modernizacja będzie kontynuowana.

/ Urząd Miasta Rzeszowa /

Wymiana lamp na LED-owe jest niezwykle ważna, zwłaszcza, że w 2022 roku koszty zakupu i dystrybucji energii na potrzeby oświetlenia Rzeszowa były ponad dwukrotnie wyższe, niż rok wcześniej - tłumaczy Andrzej Maciejko, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie.

Oszczędności są niebagatelne. Zwykła lampa o mocy 150W, w ciągu roku zużyje ok. 676 kWh energii. Odpowiednik LED zużyje w tym samym czasie tylko 320 kWh. Z kolei gdy lampa o mocy 250W pochłonie ok. 1096 kWh prądu, LED będzie potrzebował zaledwie 480 kWh. To ponad dwukrotna oszczędność na każdej zamontowanej lampie.

W Rzeszowie dążymy do tego, aby tam, gdzie to tylko możliwe, wprowadzać ekologiczne rozwiązania - dodaje prezydent Rzeszowa, Konrad Fijołek.

W całym Rzeszowie jest ponad 20 tys. lamp ulicznych. Nie wszystkie są własnością miasta. Już ponad połowa miejskich opraw działa w oparciu o tę energooszczędną i bardziej ekologiczną technologię (6579 latarni). W przypadku pozostałych, Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie ciągle pracuje nad modernizacją i pozyskaniem na to pieniędzy z zewnątrz.