Policjanci z Gorzyc zatrzymali 36-latka, który okradał swojego pracodawcę. Z baku koparki, którą obsługiwał kilkanaście razy wypompował olej napędowy - ukradł w sumie prawie 1000 litrów paliwa. Mężczyzna został zatrzymany na gorącym uczynku.

Mężczyzna wypompowywał paliwo z koparki / KMP Tarnobrzeg / Policja

Policjanci zatrzymali 36-latka, gdy wczesnym rankiem przyjechał swoim volkswagenem i ze stojącej obok koparki, za pomocą węża kradł olej napędowy. W samochodzie 36-latka policjanci znaleźli kanistry wypełnione paliwem.

Z ustaleń śledczych wynikało, że w listopadzie 2022 r. doszło do szeregu kradzieży paliw z koparki należącej do z firmy, która wykonywała prace przy drodze krajowej nr 77 w Gorzycach. Sprawcą okazał się 36-letni mieszkaniec powiatu sandomierskiego.

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał zarzuty kradzieży paliwa o łącznej wartości blisko 8 tys. zł. Przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw. Grozi mu od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.