Muzeum - Zamek w Łańcucie zaprasza zwiedzających na tegoroczną odsłonę Nocy Muzeów. Odbędzie się ona już 2 maja - wcześniej niż w innych miastach. Zanim turyści udadzą się na wieczorny spacer po rezydencji Lubomirskich i Potockich, będą mogli wziąć udział w pokazach organizowanych w Storczykarni

Muzeum - Zamek w Łańcucie / Maciej Nycz / Archiwum RMF FM

Łańcucki zamek organizuje Noc Muzeów już 2 maja, by w ogólnopolskim terminie akcji turyści mogli odwiedzić inne placówki kultury.

W ciągu dnia w Storczykarni (godz. 10.00, 12.00 i 14.00) odbędą się "Prezentacje właściwych metod pielęgnacji storczyków". Pracownicy zajmujący się tymi kwiatami zaprezentują publiczności, jak najlepiej o nie zadbać, tak, aby zachwycały swoją urodą. Każdy taki pokaz będzie trwał ok. 30 minut. Będzie można go obejrzeć po kupieniu biletu do Storczykarni.

Od godz. 18.00 łańcuckie muzeum zaprasza na spacer po I piętrze zamku. Będzie można tam obejrzeć m.in. wystawę czasową XVII-wiecznej porcelany, podarowanej przez cesarza Chin królowi Janowi III Sobieskiemu.

Nocny spacer po reprezentacyjnych zamkowych wnętrzach będzie możliwy od godz. 18.00 do 22.00 (ostatnie wejście). Bilety wstępu w cenie 1 zł można kupić w zamkowej Sieni. W Noc Muzeów zwiedzanie odbywać się będzie bez audioprzewodników.