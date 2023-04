Wyjątkowa ekspozycja we wnętrzu Muzeum - Zamku w Łańcucie. Zaprezentowano elementy XVII-wiecznego chińskiego serwisu porcelanowego.

Talerze i półmisek, które można podziwiać na wystawie, pochodzą z okresu Kang-xi (1662-1723), z serwisu, który był darem cesarza Chin dla Jana III Sobieskiego. Król podarował z kolei serwis Czartoryskim. To Izabella z Czartoryskich Lubomirska sprowadziła go do Łańcuta w drugiej połowie XVIII wieku.

W 1944 r. serwis został ewakuowany przez Alfreda III Potockiego, ostatniego ordynata.

Talerze i półmisek z kolekcji udało się zakupić w zeszłym roku na aukcji w Galerii w Londynie.

Na ekspozycji pokazano sześć obiektów kupionych przez Muzeum - Zamek w Łańcucie z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dwa obiekty z prywatnej kolekcji, które właściciel przekazał Muzeum w depozyt, z możliwością zakupu.