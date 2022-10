Muzeum – Zamek w Łańcucie kolejny raz przyłącza się do świętowania Dni Otwartych Funduszy Europejskich. W ramach tej akcji w dniach 7-9 października bilety na zwiedzanie Łaźni Rzymskich można będzie kupić za złotówkę.

Odrestaurowane Łaźnie Rzymskie w podziemiach łańcuckiego zamku / Darek Delmanowicz / PAP

Bilety w promocyjnej cenie można kupić w budynku Maneżu (ul. 3 Maja 10). Łaźnie Rzymskie można zwiedzać od godz. 9:00. Ostatnie wejście możliwe jest o godz. 14:50.

Łaźnie Rzymskie znajdują się w podziemiach łańcuckiego zamku. To ordynackie spa, powstałe w latach dwudziestych ubiegłego wieku. Było to niezwykle nowoczesne miejsce, w którym wypoczywali ostatni właściciele rezydencji oraz ich goście.

Co znajdowało się w ordynackim spa?

Łaźnie Rzymskie były wyposażone m.in. w: niezwykle nowoczesne systemy grzewcze, urządzenia kąpielowe, saunę, urządzenia do elektroterapii, pomieszczenie z urządzeniami gimnastycznymi, pijalnię wód mineralnych i innych napojów, a także luksusowy pokój wypoczynkowy ze skórzanymi kanapami. Wodę do łaźni doprowadzano ze źródeł w Handzlówce. Wodociąg liczył niespełna 10 km. Niezwykle nowoczesne motory do saun, natrysków oraz kabin do kąpieli elektrycznej pochodziły z fabryki Siemensa.

Do czasów współczesnych zachowały się mocno zniszczone wanny i kabiny, a także znaczna część kafelków podłogowych, ściennych i sufitowych. Na ścianach w dużej części przetrwały malowidła groteskowo-arabeskowe. Nie zachowały się natomiast instalacje wodno-kanalizacyjne, które po wojnie zostały zdemontowane i zniszczone. Same pomieszczenia również zostały zniszczone m.in. przez niewłaściwie wyznaczane układy instalacji centralnego ogrzewania.

Dzięki projektowi dofinansowanemu ze środków z Funduszy Europejskich, a także z zasobów Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Muzeum, udało się odtworzyć Łaźnie Rzymskie oraz udostępnić je zwiedzającym. Zrekonstruowanie pomieszczeń wraz z detalami było możliwe dzięki zachowanym fotografiom archiwalnym z lat 20. i 30., autorstwa dr. Józefa Piotrowskiego.