Laboratorium mefedronu zlikwidowane w powiecie dębickim

RMF24

Ponad 28 kilogramów mefedronu, profesjonalną linię do produkcji narkotyków syntetycznych oraz substancje na różnych etapach krystalizacji zabezpieczyli policjanci w powiecie dębickim. W sprawie zatrzymano trzech mężczyzn: dwóch obywateli Białorusi i obywatela Ukrainy. Wszyscy zostali tymczasowo aresztowani.

Działania prowadzili funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Komendy Stołecznej Policji. Wspierali ich policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie i Komendy Powiatowej Policji w Dębicy.

Pod koniec ubiegłego tygodnia mundurowi weszli na teren jednej z posesji w powiecie dębickim. Jak ustalili, działało tam laboratorium narkotyków syntetycznych, w którym produkowano między innymi mefedron.

Narkotyk był gotowy do dalszej dystrybucji

Podczas przeszukania domu zajmowanego przez podejrzanych policjanci znaleźli profesjonalną linię produkcyjną. Zabezpieczono ponad 28 kilogramów mefedronu w postaci kryształu, który – według śledczych – był przygotowany do dalszej dystrybucji.

Funkcjonariusze przejęli również substancje będące na różnych etapach krystalizacji. Zostały one przekazane do badań w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

W związku z nielegalną produkcją narkotyków zatrzymano trzech mężczyzn: 37- i 31-letniego obywatela Białorusi oraz 24-letniego obywatela Ukrainy.

Zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Dębicy, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące produkcji znacznych ilości narkotyków. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec wszystkich podejrzanych tymczasowy areszt.

Dalsze śledztwo prowadzi Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie.