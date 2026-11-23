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„Wiem, że dzięki waszym wysiłkom, waszej pracy, będziemy mogli w przyszłym roku poniżej dwóch godzin jechać z Warszawy i do Krakowa i do Katowic” - oświadczył podczas gali 100-lecia PKP Donald Tusk. Premier dodał, że „Polska odnotowuje obecnie największą skalę inwestycji kolejowych w Europie”.

Szef rządu podkreślił, że wiele miast, które przez ostatnie dekady straciło połączenia kolejowe, ma szansę wrócić do siatki połączeń.

Polska inwestuje dzisiaj najwięcej w rozwój kolei spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej – zaznaczył Tusk, przypominając o środkach finansowych z Krajowego Planu Odbudowy (18 mld zł) oraz Funduszu Spójności (24 mld zł), które przeznaczone są na modernizację infrastruktury.

Ambitny plan 100 minut

Premier poinformował, że realizacja programu „100 minut” to obecnie jeden z głównych priorytetów rządu. Zakłada on możliwość szybkiego i efektywnego przemieszczania się pomiędzy największymi aglomeracjami. Rosnące zainteresowanie koleją odzwierciedlają liczby – obecnie liczba pasażerów dorównuje populacji całej Unii Europejskiej, czego nie notowano w tej skali od lat.

Chcę, abyśmy się mogli spotkać mniej więcej za rok o tej porze i wsiądziemy razem do pociągu do Katowic albo do Krakowa. Pojedziemy z tą prędkością 250 (km/h) i w niecałe 2 godziny dojedziemy na Śląsk albo do Małopolski - dodał premier.

Rok 2026 rokiem polskiej kolei

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak przypomniał, że rok 2026 został ustanowiony przez Sejm rokiem polskiej kolei, co zbiega się ze stuleciem PKP oraz jubileuszami innych podmiotów sektora. Podkreślił jednocześnie, że historyczne inwestycje mają zapewnić stabilną przyszłość przewozów kolejowych w Polsce, zarówno na poziomie organizacyjnym, jak i budżetowym.

Ponad ćwierć wieku bez pociągów. W końcu się doczekają Już od 2 stycznia przyszłego roku mieszkańcy regionu świętokrzyskiego będą mogli ponownie korzystać z połączeń pasażerskich na trasie Kielce–Chmielnik–Staszów–Połaniec. To efekt inwestycji o wartości 30 mln zł, która obejmuje budowę i modernizację…

Kolej z rekordowymi wynikami

Według wiceministra infrastruktury Piotra Malepszaka, październik bieżącego roku był najlepszym miesiącem pod względem liczby przewiezionych pasażerów od 32 lat.

Już blisko 1,5 mln osób dziennie korzysta z polskiej kolei – podsumował. Prognozy zakładają osiągnięcie nawet pół miliarda pasażerów w ciągu roku 2027. Wraz z nowym rozkładem jazdy, każdego dnia do dyspozycji podróżnych będzie aż 7 tysięcy pociągów, a wraz z ruchem towarowym liczba ta zbliży się do 9 tysięcy.