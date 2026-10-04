Granica pod niedźwiedzim nadzorem. Znak graniczny zdał egzamin

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej opublikował w niedzielę na Facebooku zdjęcie niedźwiedzia opierającego się o znak graniczny, pisząc, że funkcjonariusze z placówki SG w Krościenku „od razu rozpoznali tego łobuza”.
Z relacji mundurowych wynika, że zwierzę już wcześniej miało „nielegalnie” przekroczyć granicę w Bieszczadach. Tym razem jednak stały bywalec pograniczna postanowił najwyraźniej zmienić specjalizację.
Straż graniczna przypomina, że do jej ustawowych zadań należą „osadzenie i utrzymywanie znaków granicznych oraz ich ochrona”. Jak się okazało, w tej pracy funkcjonariusze mogli liczyć na nieoczekiwane, ale wyjątkowo solidne wsparcie.
„Niedźwiedź podszedł do sprawy bardzo poważnie i przeprowadził kontrolę pionu i stabilności. Kontrola jakości zakończona sukcesem!” - podkreślono we wpisie na Facebooku. Po inspekcji niedźwiedzi kontroler zapewne udał się na kolejny obchód swojego bieszczadzkiego rewiru.
Niedźwiedzie w Polsce
Niedźwiedź brunatny jest w Polsce gatunkiem objętym ścisłą ochroną. Żyje przede wszystkim w Karpatach, w tym w Bieszczadach. Podczas spotkania z tym zwierzęciem należy zachować spokój, nie podchodzić, nie dokarmiać go i powoli się oddalić.