Granica pod niedźwiedzim nadzorem. Znak graniczny zdał egzamin

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Funkcjonariusze straży granicznej z Krościenka zaobserwowali na granicy w Bieszczadach dobrze im znanego niedźwiedzia. Zwierzę nie tylko pojawiło się ponownie w tym rejonie, ale też - z dużą dozą niedźwiedziej skrupulatności - sprawdziło stabilność znaku granicznego.

Niedźwiedź opierający się o znak graniczny w Bieszczadach (fot. Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej)

Niedźwiedź opierający się o znak graniczny w Bieszczadach (fot. Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej) / -

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej opublikował w niedzielę na Facebooku zdjęcie niedźwiedzia opierającego się o znak graniczny, pisząc, że funkcjonariusze z placówki SG w Krościenku „od razu rozpoznali tego łobuza”.

Z relacji mundurowych wynika, że zwierzę już wcześniej miało „nielegalnie” przekroczyć granicę w Bieszczadach. Tym razem jednak stały bywalec pograniczna postanowił najwyraźniej zmienić specjalizację.

Straż graniczna przypomina, że do jej ustawowych zadań należą „osadzenie i utrzymywanie znaków granicznych oraz ich ochrona”. Jak się okazało, w tej pracy funkcjonariusze mogli liczyć na nieoczekiwane, ale wyjątkowo solidne wsparcie.

„Niedźwiedź podszedł do sprawy bardzo poważnie i przeprowadził kontrolę pionu i stabilności. Kontrola jakości zakończona sukcesem!” - podkreślono we wpisie na Facebooku. Po inspekcji niedźwiedzi kontroler zapewne udał się na kolejny obchód swojego bieszczadzkiego rewiru.

Niedźwiedzie w Polsce

Niedźwiedź brunatny jest w Polsce gatunkiem objętym ścisłą ochroną. Żyje przede wszystkim w Karpatach, w tym w Bieszczadach. Podczas spotkania z tym zwierzęciem należy zachować spokój, nie podchodzić, nie dokarmiać go i powoli się oddalić.