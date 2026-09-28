Koszmar tuż przed domem. Niedźwiedź zaatakował małżeństwo i ich psa

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Niedźwiedź zaatakował małżeństwo w północnej Kalifornii. Zwierzę poważnie raniło też ich psa, który krótko po incydencie zmarł.

Atak niedźwiedzia skończył się poważnymi obrażeniami

Wczesnym rankiem 19 września w jednym z domostw na wsi w północnej Kalifornii doszło do dramatycznego zdarzenia. Jeff Wilson wypuścił na zewnątrz swojego psa Cassie, buldoga francuskiego.

Nieco później, gdy chciał przywołać pupila do domu, został niespodziewanie zaatakowany przez niedźwiedzia. Był to podgatunek niedźwiedzia czarnego o cynamonowym umaszczeniu, który występuje w tej części Stanów Zjednoczonych.

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Według relacji lokalnych mediów zwierzę zaatakowało mężczyznę z ogromną siłą, uderzając go o ścianę i łamiąc mu dwa żebra. Jeff doznał również licznych ran szarpanych i kąsanych.

Pies miał stanąć w obronie właścicieli

Na dźwięk niepokojących odgłosów z domu wybiegła Mallory Wilson, żona Jeffa. Zastała przerażający widok – jej mąż leżał zakrwawiony na ziemi, a niedźwiedź trzymał w pysku ich psa Cassie. Jak podkreślił dziennik „The Guardian”, buldog miał wcześniej stanąć w obronie zaatakowanego człowieka.

Mallory wzięła jeden z mebli ogrodowych i zaczęła nim uderzać intruza, próbując ocalić zarówno męża, jak i czworonoga.

Niestety, niedźwiedź zaatakował także ją, powalając na ziemię i raniąc w okolicy głowy oraz szyi. Po chwili zwierzę uciekło, zostawiając za sobą rannych ludzi i ciężko zranionego psa.

Tragiczny finał

Suczka Cassie, buldog francuski, który stanął w obronie swoich właścicieli, zmarła dwa dni po ataku w wyniku odniesionych obrażeń. Para – która na co dzień prowadzi niewielki biznes hotelarski i od lat żyje w bliskim sąsiedztwie przyrody – nie kryje żalu po stracie pupila.

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Przyjaciele rodziny zorganizowali internetową zbiórkę na leczenie Jeffa i Mallory. Jeff doznał licznych obrażeń – miał złamane żebra i poważne rany. Mallory natomiast wymaga dalszego leczenia ran głowy, twarzy oraz innych obrażeń szarpanych i kłutych.

Do tego dramatycznego zdarzenia doszło w czasie, gdy na zachodzie USA rośnie liczba incydentów z udziałem niedźwiedzi. Władze apelują do mieszkańców narażonych terenów o zachowanie szczególnej ostrożności – zaleca się m.in. zabezpieczanie śmietników, niepozostawianie resztek jedzenia na zewnątrz oraz nadzór nad domowymi zwierzętami, zwłaszcza po zmroku.

Źródło: theguardian.com