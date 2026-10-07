Bulwersująca zbrodnia w Słupsku. Jest akt oskarżenia

RMF24

Dożywotnie więzienie grozi 20-letniemu Alanowi G., który odpowie za zabójstwo swojego współlokatora i zbezczeszczenie jego zwłok. Do sądu w Słupsku trafił akt oskarżenia w tej bulwersującej sprawie.

31-letni Mateusz D. został zabity 24 listopada 2025 r. w jednym z mieszkań w Słupsku. Mężczyzna wynajmował je razem z Alanem G.

Jak informuje prokuratura, napastnik zadał współlokatorowi pięć śmiertelnych ciosów w okolice serca, a następnie nożami kuchennymi poćwiartował jego ciało. Rozczłonkowane zwłoki umieścił w workach i w walizce przeniósł do Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku. Tam je zakopał, a walizkę spalił.

Kilka dni po zbrodni Alan G. z telefonu zabitego mężczyzny wysłał do jego matki SMS z żądaniem 100 tys. zł w zamian za jego uwolnienie. 1 grudnia 2025 r. sam zgłosił się na Komendę Miejską Policji w Słupsku. Złożył fałszywe zawiadomienie o przestępstwie i fałszywe zeznania na temat rozboju, którego miał się na nim dopuścić rzekomo Mateusz D. Jeszcze tego samego dnia G. został zatrzymany.

4 grudnia Alan G. usłyszał trzy zarzuty. Przyznał się śledczym do popełnienia przestępstw i złożył obszerne wyjaśnienia. Zbrodnia miała mieć motyw rabunkowy.

Co ustalili biegli?

Alan G. został tymczasowo aresztowany i trafił na 8-tygodniową obserwację psychiatryczną.

Z uzyskanej w sprawie (…) opinii psychiatrycznej na temat Alana G. wynika, iż w chwili popełnienia zarzucanych mu przestępstw był on w pełni poczytalny. Jak wynika z treści tej opinii, Alan G. nie cierpi na chorobę psychiczną oraz nie jest upośledzony umysłowo. Stwierdzono u niego natomiast mieszane zaburzenia osobowości ze splotem m.in. cech narcystycznych – przekazał rzecznik słupskiej prokuratury okręgowej prok. Paweł Wnuk.

Aktualny stan jego zdrowia psychicznego pozwala na jego przebywanie w warunkach izolacji penitencjarnej oraz na udział w czynnościach procesowych oraz prowadzenie obrony w sposób samodzielny i rozsądny – dodał.

Prokuratura informuje, że Alan G. nie był w przeszłości karany. Młodemu mężczyźnie grozi dożywotnie więzienie.