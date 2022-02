W Łańcucie rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące zmian w centrum miasta. "Nowa organizacja ruchu oraz odzyskanie Rynku jako serca miasta to odważna koncepcja, do której będę chciał przekonać większość mieszkańców. Osobiście jestem przekonany, że to odmieni Łańcut na dekady!" - podkreślił burmistrz Łańcuta Rafał Kumek.

