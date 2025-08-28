W wieki 57 lat zmarł Jan Rabiega, założyciel znanej w Europie firmy MIRJAN24, zajmującej się produkcją mebli tapicerowanych. Rabiega zmagał się z chorobą nowotworową.

O śmierci Jana Rabiegi poinformowali przedstawiciele firmy. Miał zaledwie 57 lat.

Przedsiębiorca przegrał walkę z chorobą nowotworową, z którą zmagał się od dwóch lat.

"Odszedł człowiek wyjątkowy, ktoś, kogo obecność rozświetlała każdy dzień. Był nie tylko przedsiębiorcą oraz właścicielem firmy, ale przede wszystkim dobrym, ciepłym i pełnym serdeczności człowiekiem. Zawsze uśmiechnięty, pogodny, z życzliwym słowem dla każdego, potrafił sprawić, że ludzie wokół czuli się ważni i dostrzegani" - czytamy w pożegnaniu na oficjalnym profilu firmy.

MIRJAN24 to firma produkująca meble tapicerowane, której historia sięga 1993 roku. To wtedy Rabiega wraz z żoną Mirosławą założył przedsiębiorstwo z siedzibę w Łęce Mroczeńskiej w powiecie kępińskim.

Dzięki wysokiej jakości oferowanych produktów firma zyskała uznanie wśród klientów i z czasem rozrosła się. Obecnie zatrudnia ponad 300 osób i działa w sześciu krajach Europy - w Niemczech, Czechach, Słowacji, Rumunii, na Węgrzech oraz w Polsce.

Rabiega znany był nie tylko jako prężny przedsiębiorcą z sukcesami na koncie. Był zaangażowany w akcje charytatywne. Wspierał także inicjatywy sportowe i kulturalne w regionie.