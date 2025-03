Zakaz odwiedzin na dwóch oddziałach szpitala w Kaliszu w Wielkopolsce. To w związku z zakażeniami koronawirusem, które potwierdzono u 9 pacjentów.

/ Shutterstock

Dwa ogniska występowania koronawirusa potwierdzono w kaliskim szpitalu. Wprowadzono zakaz odwiedzin na dwóch oddziałach - poinformował dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu Marek Stodolny.

Zakaz obowiązuje na oddziale rehabilitacji neurologicznej, gdzie zakażenie koronawirusem stwierdzono u sześciu pacjentów oraz na oddziale udarowym. Tam zakażonych zostały trzy osoby.

Ograniczenie obowiązuje do odwołania, z wyłączeniem sytuacji szczególnych.

W praktyce polega to na tym, że jeżeli stan zdrowia pacjenta będzie bardzo zły, to członkowie rodziny będą mogli się z krewnym pożegnać, wchodząc do niego pojedynczo - wyjaśnił rzecznik prasowy szpitala Paweł Gawroński.