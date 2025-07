Prezydent Kalisza, wręczył Józefowi Perudze, najstarszemu i najsłynniejszemu maturzyście w kraju, Honorowe Świadectwo Dojrzałości. Decyzję uzasadniono faktem, że pomimo niepowodzenia na egzaminach dojrzałości pan Józef wykazał się wytrwałością, która może stanowić prawdziwy wzór dla innych.

Panie Józefie, doceniamy Pana wytrwałość w dążeniu do celu, ciekawość świata i chęć nauki, odwagę w podejmowaniu wyzwań. Stanowi Pan inspirację dla innych, przełamując bariery pokoleniowe. Cała Polska i Kalisz z podziwem obserwowały, jak swoją postawą pokazał Pan, że szacunek do wiedzy nie zna wieku. To zaszczyt mieć takiego abiturienta w naszym mieście - powiedział prezydent Krystian Kinastowski.

W dowód uznania dla wysiłków podjętych przez kaliskiego seniora prezydent wręczył 85-letniemu Józefowi Perudze Honorowe Świadectwo Dojrzałości, na którym czytamy, że pan Józef "z odwagą, wytrwałością i godną podziwu determinacją przystąpił do egzaminu maturalnego, dając przykład, że na naukę nigdy nie jest za późno, a marzenia można spełniać w każdym wieku".

Pan Józef przyznaje, że czuje się wyróżniony i doceniony. Planuje jednak ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego - informuje Kancelaria Prezydenta Miasta Kalisza.

Józef Peruga uhonorowany / Katarzyna Ciupek, Kancelaria Prezydenta Miasta Kalisza / Materiały prasowe

Inspirujący senior

85-letni Józef Peruga już w ubiegłym roku zdobył uznanie internautów, gdy po raz pierwszy przystąpił do matury. Wówczas zaliczył egzaminy ustne, ale nie udało mu się zdać części pisemnej. W tym roku senior ponownie spróbował swoich sił - tym razem tylko w egzaminach pisemnych z języka polskiego, matematyki i języka niemieckiego, które zdawał w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kaliszu.

Niestety, jak sam przyznał w rozmowie z "Super Expressem", nie udało mu się uzyskać wymaganych 30 procent punktów z żadnego z przedmiotów. Mimo to nie traci optymizmu i rozważa kolejną próbę w przyszłym roku, być może w innym mieście.

Józef Peruga zdecydował się na podejście do matury po tym, jak jego znajomy, mający ponad 60 lat, z powodzeniem zdał egzamin dojrzałości. W tym roku do matury przystąpił także wnuk pana Józefa - i jemu udało się ją zdać.

Józef Peruga urodził się w okolicach Turku (woj. wielkopolskie). W czasie II wojny światowej, jako dziecko, był więźniem niemieckiego obozu. Przez lata mieszkał w różnych regionach Polski, a od ponad 20 lat jest mieszkańcem Kalisza. Pracował jako kierowca pojazdów uprzywilejowanych, autobusów i ciężarówek.