Kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej gasi pożar tartaku w miejscowości Grodziec w Wielkopolsce. Płonie hala o powierzchni około tysiąca metrów kwadratowych. Strażacy walczą, by ogień nie rozprzestrzenił się na inne budynki.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Na miejscu jest około czterdziestu zastępów straży pożarnej. Nie ma osób poszkodowanych - przekazał reporterowi RMF FM dyżurny wielkopolskich strażaków i dodał że pożar nie został jeszcze opanowany.

Strażacy starają się, by ogień nie rozprzestrzeniał się na pozostałe hale. Wójt Grodźca, Mariusz Woźniak zaapelował w mediach społecznościowych do mieszkańców, by ci zachowali szczególną ostrożność w okolicy prowadzonych działań i nie utrudniali strażakom dojazdu do pożaru. Prosi także o maksymalne ograniczenie zużycia wody z powodu spadku ciśnienia. "Tylko tak możemy pomóc strażakom" podsumował w swoim apelu.