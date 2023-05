Do śmiertelnego wypadku podczas pracy doszło we wtorek przy ul. Dmowskiego w Poznaniu. 31-latek spadł z wysokości, nie przeżył. Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane.

Do wypadku doszło we wtorek ok. godz. 9.30.

"Na terenie budowy przy ul. Dmowskiego pracownik spadł z wysokości. Był to 31-letni mężczyzna. Niestety w wyniku tego zdarzenia poniósł on śmierć na miejscu" - poinformował Łukasz Paterski z poznańskiej policji.

Dodał, że poinformowane zostały zarówno Państwowa Inspekcja Pracy jak i prokuratura. Okoliczności wypadku są szczegółowo wyjaśniane.