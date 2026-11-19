RMF24

Po niemal dziesięciu latach od tajemniczego zaginięcia Mateusza Bąkowskiego z Białego Piątkowa sprawa doczekała się przełomu. Badania DNA potwierdziły, że szczątki odnalezione niedawno w zatopionym aucie w okolicach Śremu należą do poszukiwanego mężczyzny. Policja nadal wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia.

To była jedna z najdłużej prowadzonych spraw zaginięć w regionie. Mieszkaniec Białego Piątkowa w gminie Miłosław, zaginął 11 grudnia 2016 roku. Opuścił dom w swoim Renault Clio i ślad po nim zaginął. Ostatni raz widziano go w okolicach Śremu tego samego dnia około godziny 16:00. Przez lata rodzina, policja i służby ratownicze nie ustawały w poszukiwaniach.

Przełom nastąpił 30 września tego roku. Podczas skoordynowanych działań służb na terenie stawu hodowlanego w rejonie Śremu odnaleziono zatopiony samochód z tablicami rejestracyjnymi należącymi do zaginionego. Wewnątrz pojazdu znajdowały się ludzkie szczątki.

Badania DNA rozwiały wątpliwości

Aby bezspornie potwierdzić tożsamość odnalezionych szczątków, zabezpieczony materiał biologiczny poddano specjalistycznym badaniom genetycznym. Wyniki, które napłynęły w ostatnich dniach, nie pozostawiły wątpliwości – to zaginiony przed laty Mateusz Bąkowski.

Akcja wydobycia samochodu ze stawu hodowlanego / Policja

Akcja wydobycia samochodu ze stawu hodowlanego / Policja

Akcja wydobycia samochodu ze stawu hodowlanego / Policja

Akcja wydobycia samochodu ze stawu hodowlanego / Policja

Akcja wydobycia samochodu ze stawu hodowlanego / Policja

policyjna akcja na jeziorze o zachodzie słońca / Policja

Mimo odnalezienia ciała i samochodu, śledztwo prowadzone przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu trwa. Funkcjonariusze wyjaśniają wszystkie okoliczności zaginięcia i śmierci mężczyzny. Na ten moment nie ma dowodów, by padł on ofiarą przestępstwa.

W działania poszukiwawcze zaangażowanych było wiele jednostek: od Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, przez Komisariat Wodny, po lokalne komendy i ratowników z Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej „SIRON” oraz druhów z OSP w Mosinie. Policja podkreśla także ogromną rolę właściciela łowiska, który umożliwił sprawne przeprowadzenie akcji.