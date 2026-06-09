Dominikanie chcą, by za dalsze funkcjonowanie Lednicy w niedalekiej przyszłości odpowiadał nowy podmiot związany z Kościołem. W minioną sobotę na Polach Lednickich w Wielkopolsce odbyło się 30. Ogólnopolskie Spotkanie Młodych Lednica 2000.

30. edycja Spotkania Młodych Lednica 2000 na Polach Lednickich / Jakub Kaczmarczyk / PAP

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Jubileuszowa edycja Lednicy odbyła się pod hasłem "Genesis", nawiązującym do powrotu do źródeł wiary, powołania i osobistej relacji z Chrystusem. Według organizatorów w wydarzeniu uczestniczyło ok. 20 tys. osób.

Lednickie spotkania stworzył i przez lata prowadził zmarły w 2015 roku dominikanin o. Jan Góra. Dominikanie niezmiennie uczestniczyli w kolejnych edycjach Lednicy, byli i są jej duszpasterzami oraz opiekują się działającym na Polach Lednickich całorocznym ośrodkiem duszpasterskim.

30. edycja Spotkania Młodych Lednica 2000 na Polach Lednickich / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Lednica w nowej formie?

Jak poinformował socjusz prowincjała dominikanów o. Szymon Popławski, trwają prace nad wypracowaniem nowej formuły funkcjonowania Lednicy. Ma to pozwolić na dalszy rozwój tego dzieła i zapewnić organizację kolejnych Spotkań Młodych. Socjusz prowincjała zastrzegł, że plany te nie mają wpływu na bieżące funkcjonowanie ośrodka na Lednicy i nie zakłócają przygotowań do przyszłorocznego spotkania.

Jesteśmy na etapie planowania reformy, której celem jest zapewnienie Lednicy jak najlepszej przyszłości, łącznie z organizacją następnych Spotkań Młodych - podkreślił. Dodał, że kolejne etapy i szczegóły tego procesu będą znane dopiero w najbliższych miesiącach.

O. Szymon Popławski wyjaśnił, że przyszłość Lednicy była omawiana podczas zakończonej w lutym tego roku kapituły prowincjalnej, czyli najważniejszego zgromadzenia decyzyjnego w prowincji zakonnej. Bracia wówczas rozeznali, że przy obecnych warunkach strukturalnych i personalnych Polska Prowincja Dominikanów będzie miała trudności z zapewnieniem wieloletniego i stabilnego funkcjonowania Lednicy, zarówno ośrodka, jak i organizacji Spotkań Młodych, która jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych dzieł duszpasterskich w Polsce - powiedział.

Z tego powodu podjęliśmy decyzję, aby - przy zachowaniu charyzmatu tego miejsca oraz jego wartości duszpasterskiej i ewangelizacyjnej - przenieść ciężar zarządzania na nowe struktury organizacyjne pod kierunkiem innego wiarygodnego podmiotu związanego z Kościołem. Pozwoliłoby to Lednicy rozwijać się przez kolejne lata - dodał.

Socjusz prowincjała przypomniał, że dominikanie ponoszą pełną odpowiedzialność za Lednicę dopiero od 2023 roku. Wcześniej zarząd nad ośrodkiem sprawowało, a także uczestniczyło w przygotowaniach spotkań, Stowarzyszenie Lednica 2000 im. o. Jana W. Góry OP.

Od tego czasu sprawdziliśmy różne możliwości związane z zarządzaniem ośrodkiem i dziełem. Widzimy jednak, że Lednica, przy swojej skali i szerokim zasięgu oddziaływania, wymaga w dłuższej perspektywie takiego sposobu zarządzania, który jest bardzo trudny do zapewnienia przez nasze struktury zakonne - poinformował o. Szymon Popławski.

Przy opracowaniu nowej formuły funkcjonowania Lednicy dominikanie współpracują m.in. z przedstawicielami Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Młodzieży oraz Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Świeckich. Działania są prowadzone za wiedzą metropolity gnieźnieńskiego, który jest biskupem miejsca.

Obecny duszpasterz Lednicy, dominikanin o. Tomasz Nowak, powiedział przed rozpoczęciem 30. Ogólnopolskiego Spotkania Młodych, że Lednica jest nadal potrzebna i powinna być gotowa przyjmować kolejne pokolenia młodych ludzi. Pytany o owoce trzech dekad Lednicy, odpowiedział, że są one widoczne w życiu tysięcy osób.

Gdziekolwiek prowadzę rekolekcje, spotykam księży, którzy mówią, że ich powołanie kształtowało się na Lednicy. Spotykam małżeństwa, które poznały się na Polach Lednickich, oraz osoby, które przeżyły tam przełomowe spowiedzi. Lednica to także nawrócenia. Doświadczenie wartości związanych z Lednicą, doświadczenie Boga, a także spotkanie z rówieśnikami i ludźmi wiary zmieniły wielu niewierzących lub wcześniej niezaangażowanych - powiedział.

W poprzednich latach w spotkaniach nad Jeziorem Lednickim uczestniczyło nawet 150 tys. młodych osób. Pod Bramą-Rybą co roku spotykają się także m.in. seniorzy, rodziny i motocykliści.