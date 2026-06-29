RMF24

W niedzielę, 28 czerwca 2026 roku, Poznań stał się miejscem wyjątkowych uroczystości upamiętniających 70. rocznicę Poznańskiego Czerwca 1956 – pierwszego masowego zrywu robotniczego przeciwko komunistycznej władzy w powojennej Polsce. Wydarzenia sprzed siedmiu dekad, które na trwałe wpisały się w historię miasta i kraju, zostały uczczone przez mieszkańców, przedstawicieli władz państwowych, samorządowych oraz gości z zagranicy.

Uroczystości od świtu

Obchody rozpoczęły się już o świcie. O godzinie 6:00 pod bramą dawnej Fabryki Pojazdów Szynowych H. Cegielski złożono kwiaty i oddano hołd robotnikom, którzy 28 czerwca 1956 roku rozpoczęli strajk, domagając się godnych warunków pracy i życia. Następnie, zgodnie z tradycją, delegacje odwiedziły kolejne miejsca pamięci: tablicę studentów poległych w Czerwcu ’56 na Politechnice Poznańskiej, tablicę pamiątkową przy ZNTK oraz dawną zajezdnię MPK na ul. Gajowej. O 10:45 kwiaty złożono na skwerze im. Trzech Tramwajarek, a o 11:00 przy Pomniku Poległych w Powstaniu Poznańskim 28–30 czerwca 1956 r.

O godzinie 13:15 przed główną bramą H. Cegielski – Poznań S.A. odbyła się uroczystość złożenia wieńców przed pamiątkową tablicą. Głos zabrali uczestnicy wydarzeń, przedstawiciele zakładów, samorządowcy, posłowie i ministrowie. Chodziłam z dziadkiem pod tablicę upamiętniającą Romka Strzałkowskiego, ucząc się odwagi, chęci brania sprawy we własne ręce, niezależnie od tego, jaka będzie cena – mówiła ze wzruszeniem Poznanianka Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu ds. programu SAFE.

Trafiłem do Szpitala na Raszei, widziałem dziesiątki leżących na podłodze ludzi, ciężko było odróżnić zwłoki od rannych - wspominał w rozmowie z RMF FM tuż przed uroczystością pan Mirosław, uczestnik tamtych wydarzeń. Miał wtedy 16 lat.

Kulminacyjnym punktem obchodów była uroczysta msza święta w intencji Ofiar Czerwca ’56, odprawiona o godzinie 16:00 w kościele oo. dominikanów. Następnie uczestnicy przemaszerowali Aleją Niepodległości pod Pomnik Poznańskiego Czerwca 1956 na placu Adama Mickiewicza, gdzie o 17:30 rozpoczęły się główne uroczystości rocznicowe. W wydarzeniu wzięli udział m.in. Prezydent RP Karol Nawrocki, prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak oraz przedstawiciele władz samorządowych i kombatanckich. Obecni byli także goście z zagranicy, w tym prezydenci innych państw, co podkreśliło międzynarodowy wymiar pamięci o poznańskim zrywie.

Podczas uroczystości odczytano apel poległych, złożono wieńce i wiązanki kwiatów, a także oddano hołd wszystkim, którzy w czerwcu 1956 roku walczyli o wolność, godność i prawa pracownicze. Wystąpienia okolicznościowe przypomniały o znaczeniu tych wydarzeń dla historii Polski i Europy.

Znaczenie rocznicy

Poznański Czerwiec 1956 był pierwszym w powojennej Polsce masowym wystąpieniem przeciwko władzy komunistycznej. Brutalnie stłumiony przez wojsko i milicję, stał się symbolem walki o wolność i godność człowieka. Dziś, po 70 latach, pamięć o tych wydarzeniach jest wciąż żywa – zarówno wśród mieszkańców Poznania, jak i całej Polski.

Obchody 70. rocznicy były nie tylko okazją do oddania hołdu bohaterom, ale także do refleksji nad współczesnym znaczeniem wolności, solidarności i praw człowieka.