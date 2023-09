Uwaga turyści! Od jutra całkowicie zamknięta zostanie Droga do Morskiego Oka. Ten najbardziej popularny szlak w Tatrach jest remontowany i starostwo powiatowe w Zakopanem wymienia tam fragment asfaltu.

Morskie Oko/ Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Dostanie się do Morskiego Oka nie będzie teraz łatwe. Droga będzie zamknięta od Wodogrzmotów Mickiewicza do Włosienicy. I zarówno dla ruchu kołowego, jak i pieszego. To oznacza, że żeby się tam dostać, czeka turystów poważna wyprawa górska.

Idący od Palenicy Białczańskiej, powyżej Wodogrzmotów Mickiewicza będą musieli zejść z drogi i doliną Roztoki dostać się do Doliny Pięciu Stawów Polskich.

Stamtąd są dwie trasy do Morskiego Oka - łatwiejsza przez Świstówkę Roztocką i znacznie trudniejsza przez Szpiglasową Przełęcz.

Obie jednak wymagają dobrej kondycji i odpowiedniego obuwia. Nie jest to już spacer po asfaltowej drodze, ale poważna górska wyprawa, która może potrwać co najmniej cztery godziny.