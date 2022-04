Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka (WCZD) w Poznaniu, to jeden z najnowocześniejszych i największych szpitali pediatrycznych w Polsce. To pierwszy, po kilku dekadach publiczny obiekt szpitalny w tym mieście wybudowany od zera.

Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka (WCZD) / Przemysław Wałczyński / RMF MAXXX

Po kilku latach pracy powstała jedna z najokazalszych lecznic dziecięcych w środkowej Europie. To jest naprawdę nowoczesna placówka z absolutnie całą infrastrukturą diagnostyczno - terapeutyczną potrzebną do zaopatrzenia małych Wielkopolan we wszystko, co jest im potrzebne w procesie leczenia. Oddziały łóżkowe są o najwyższym w Polsce standardzie z pokojami jednoosobowymi, zarówno dla pacjenta, jak i rodziców - mówi marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak.

Jak podkreślił marszałek, chciałby, aby ten szpital był także miejscem przyciągającym kadrę lekarską i pielęgniarską. Liczymy w tym zakresie na współpracę z Uniwersytetem Medycznym. Nie ukrywam, że jest to nasza obawa, czy tej kadry w najbliższych latach wystarczy, aby szpital mógł w stu procentach funkcjonować tak, jak byśmy chcieli. W tej chwili liczymy również na transfery z Ukrainy - dodaje marszałek.

Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka (WCZD) / Przemysław Wałczyński / RMF MAXXX

To obiekt z 354 łóżkami dla dzieci, dziewięcioma oddziałami i kilkunastoma poradniami specjalistycznymi. Budynek został zaprojektowany z intencją podziału na dwie części: jedna z nich to oddziały łóżkowe, a na drugą składa się zespół oddziałów diagnostyczno-ratunkowo-zabiegowych. Oba te bloki połączone są w części centralnej wspólną przestrzenią komunikacyjną, z główną klatką schodową i czterema windami.

Część tzw. "łóżkowa" została zaprojektowana na planie litery H, z wąskim traktem umożliwiającym doświetlenie pokoi po obu stronach ciągów komunikacyjnych. W drugiej części, która stanowi serce szpitala, zaplanowano - na parterze - SOR, diagnostykę obrazową i izbę przyjęć, z kolei na wyższej kondygnacji swoje miejsce znajdzie administracja lecznicy. Blok operacyjny to kompleks pięciu nowoczesnych i zautomatyzowanych sal, w których znajdują się monitory umożliwiające transmisję wykonywanych w nich operacji (m.in. w Centrum Dydaktycznym).

Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka (WCZD) / Przemysław Wałczyński / RMF MAXXX

Nie zabrakło również najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych: w szpitalu są poczta pneumatyczna czy apteka - robot, która automatycznie rozdzielać będzie leki dla pacjentów. Są tu także laboratoria, kantyna, kuchnia i szkoła. Wszystkie pomieszczenia dla obsługi administracji WCZD znajdują się na najwyższym piętrze, która już 28 marca rozpoczęła tam pracę. W połowie kwietnia planowane jest uruchomienie poradni specjalistycznych w WCZD, podobnie jak pierwsze oddziały szpitalne.

- Pacjentów będziemy przyjmować etapami. W poniedziałek 11 kwietnia jako pierwszy rusza zespół poradni specjalistycznych, a we wtorek pojawią się pacjenci hospitalizowani - z oddziału dzieci mniejszych oraz oddziału zakaźnego z placówki przy ul. Nowowiejskiego. Potem nastąpi chwila oddechu i pod koniec kwietnia zostanie przeniesiona izba przyjęć i wszystkie oddziały ze szpitala przy ul. Krysiewicza. - Tak więc na koniec kwietnia ruszamy w komplecie pełną parą - powiedziała Izabela Marciniak, dyrektor WCZD.





Autor: Przemysław Wałczyński / RMF MAXXX