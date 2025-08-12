Podłogi drewniane cieszą się niekwestionowaną pozycją lidera wśród materiałów wybieranych do polskich domów. Zarówno deski, jak i parkiet mają swoich zwolenników, zadowolonych z jakości gotowych podłóg i pozostających pod wrażeniem atrakcyjnego wzornictwa. Dzięki połączeniu tych walorów podłogi drewniane stanowią efektowne rozwiązanie do wnętrz w różnych stylach, od klasycznych po nowoczesne. A jaki wzór niezmiennie zachwyca ponadczasową elegancją?

/ Materiały prasowe

Odpowiedź brzmi: jodełka. Podłogi drewniane o wzorze jodełki - czy to francuskiej, czy klasycznej, to wybór, który zachwyca na wielu płaszczyznach. Odnosi się do historycznych parkietów, a więc może poszczycić się bogatą tradycją. Francuski rodowód wzoru chevron sprawia, że jodełka jest synonimem dobrego stylu, wyrafinowanej mody i elegancji. Ponadto jest to wzór wszechstronny i uniwersalny. Układ jodełki na podłodze możemy uzyskać zarówno decydując się na parkiet, jak też deski. Chevron czy jodełka klasyczna, to desenie, które podkreślą charakter wnętrza w dowolnym stylu. To klasyczna elegancja w nowoczesnym wydaniu.

Podłoga w jodełkę - francuską czy klasyczną?

Jawor-Parkiet, polski producent gotowych dwuwarstwowych podłóg drewnianych, oferuje bardzo szeroki wybór desek i parkietów o wzorze jodełki. Wielbicielom jodełki francuskiej (dla przypomnienia: ten efektowny wzór przypominający grot strzały tworzą elementy przycięte pod kątem 45 stopni), dedykowana jest cała kolekcja Chevron. Znajdziemy w niej Chevron Parkiet i Chevron Deskę. Z myślą o wielbicielach oryginalnie stylizowanych desek dębowych Jawor-Parkiet oferuje także deski o wzorze chevronu w serii o rzemieślniczym wykończeniu Retro Collection.

/ Materiały prasowe

Z kolei jodełka angielska, to wzór, który powstaje z elementów ułożonych względem siebie pod kątem prostym. Ten symetryczny deseń można ułożyć z mniejszych elementów parkietowych, sięgając po kolekcję FertigParkiet, ale różnież Zero Waste od Jawor-Parkiet. Z kolei wybierając linię krótkich desek Design Experience, stworzymy wzór jodełki w dużym formacie, który zyskuje dzięki temu nowoczesny, bardziej awangardowy charakter.



Podłoga w jodełkę - jak dopasować styl i kolorystykę wnętrz?

Podłoga w jodełkę to nie tylko praktyczne rozwiązanie, ale również niezwykle dekoracyjny element wystroju wnętrza, który może diametralnie wpłynąć na jego charakter. Dzięki szerokiej gamie dostępnych kolorów i wykończeń, jodełka daje ogromne pole do interpretacji i aranżacyjnych eksperymentów, pozwalając dopasować podłogę niemal do każdego stylu.

/ Materiały prasowe

Nowoczesne wnętrza utrzymane w duchu minimalizmu, zwłaszcza inspirowane stylem skandynawskim, zyskają lekkość i przestronność, jeśli zdecydujemy się na jasne, subtelne odcienie - od rozbielonych beży po chłodne, niemal kredowe biele. Takie tonacje potęgują wrażenie czystości i naturalności, odbijają światło, czyniąc przestrzeń jaśniejszą i bardziej przyjazną. Jodełka w takiej odsłonie znakomicie harmonizuje z prostymi formami mebli, lnianymi tkaninami i surowym drewnem, które są charakterystyczne dla nordyckiego designu.

Jak dobrać odpowiedni wariant podłogi w jodełkę?

Miłośnicy surowych, loftowych klimatów, w których króluje beton, metal i ciemne barwy, mogą postawić na klasyczną podłogę w odcieniach grafitu, głębokiego brązu, czy nawet czerni. Tutaj sprawdzi się deska o wzorze chevronu z kolekcji FertigDeska Chevron Dąb Color Vento od Jawor-Parkiet. Takie ciemniejsze warianty wprowadzają do wnętrza nutę elegancji i tajemniczości, doskonale kontrastując z industrialnymi akcentami. Ułożenie w jodełkę dodaje przestrzeni dynamiki i przełamuje chłód surowych materiałów, co pozwala uzyskać bardziej zrównoważony efekt wizualny.

/ Materiały prasowe

Styl modern classic, czyli eleganckie połączenie nowoczesności z ponadczasową klasyką, wymaga stonowanych, szlachetnych wykończeń. W takim wnętrzu najlepiej sprawdzą się podłogi w naturalnych, ciepłych odcieniach dębu, które nie przytłaczają wnętrza, ale stanowią jego gustowne tło - jak podłoga Jawor-Parkiet Design Experience Dąb Color Como w układzie jodełki klasycznej. Ważne, by drewno miało delikatny rysunek słojów i nie dominowało nad pozostałymi elementami wystroju. Harmonijnie łączy się ono z klasycznymi sztukateriami, eleganckimi tapicerkami oraz złotymi czy mosiężnymi dodatkami.

Równie interesująco podłoga w jodełkę prezentuje się w aranżacjach w stylu boho oraz japandi. Wnętrza boho, pełne wzorów, kolorów i naturalnych materiałów, doskonale "korespondują" z podłogami w ciepłych, złocistych tonacjach dębu - tu sprawdzi się jodełka francuska, np. FertigDeska Chevron Dąb Country od Jawor-Parkiet. Taka podłoga tworzy przytulną, nieformalną atmosferę, będąc idealnym tłem dla ręcznie plecionych dodatków, roślin i etnicznych akcentów.

Z kolei styl japandi - harmonijne połączenie japońskiej prostoty z nordycką funkcjonalnością - "preferuje" oszczędność formy i barw. Podłoga w jodełkę klasyczną w matowym, odcieniu (jak Design Experience Dąb Color Bianco wykończona powłoką hybrydową Fusion Hybrid) świetnie współgra z jasnym drewnem, minimalistycznymi meblami i spokojną, wyważoną paletą kolorystyczną. Dzięki takiemu połączeniu wnętrze zyskuje wyjątkowy spokój, estetykę zen i doskonałą równowagę między funkcją a formą.

/ Materiały prasowe

Dla miłośników stylu glamour, gdzie królują połysk, luksusowe faktury i wyraziste detale, idealnym wyborem będą podłogi w jodełkę francuską w dekorze z delikatnym szarym odcieniem (Dąb Color Luna z kolekcji Chevron). Ułożenie w jodełkę w takiej wersji nabiera szlachetności, podkreślając ekskluzywny charakter aranżacji, zwłaszcza w połączeniu z aksamitnymi tkaninami, szkłem i lustrzanymi powierzchniami.