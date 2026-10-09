Nożownik w Szamotułach. Nowe informacje po ataku w salonie fryzjerskim

RMF24

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34-letni nożownik z wielkopolskich Szamotuł, który w czwartek został postrzelony przez policjantów, w czasie ataku był pod wpływem czterech różnych substancji psychoaktywnych - informuje reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. Podczas interwencji ranna została też postronna osoba.

Stan 34-letniego napastnika określany jest jako stabilny, ale na razie nie pozwala na przesłuchanie go. Mężczyzna nie przeszedł nawet operacji - poinformował rzecznik wielkopolskiej policji.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że w czwartek mężczyzna zachowywał agresywnie w jednym z salonów fryzjerskich w wielkopolskich Szamotułach.

Kiedy na miejsce dojechali policjanci, 34-latek ruszył na nich z nożem.

Funkcjonariusze kilkukrotnie użyli taserów do obezwładnienia napastnika, ale okazało się to nieskuteczne, więc oddali w kierunku sprawcy strzały ze służbowej broni.

Podczas akcji ranny w nogę został też postronny świadek, który w czwartek wieczorem opuścił szpital.

Po zapoznaniu się z ustaleniami oficerów wydziału kontroli policja nie widzi nieprawidłowości w działaniach funkcjonariuszy.