W Szamotułach padły strzały. 34-latek rzucił się z nożem na policjantów

Policjanci otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie z nożem, który swoim zachowaniem wzbudzał poczucie zagrożenia.
Kiedy patrol znalazł się na miejscu, mężczyzna ruszył na policjantów. Funkcjonariusze najpierw użyli środków przymusu służących do obezwładniania za pomocą energii elektrycznej, a gdy to okazało się bezskuteczne, oddali strzały z broni – przekazał mł. insp. Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy wielkopolskiej policji.
Sytuacja była dynamiczna, a mężczyzna przemieszczał się. W rejonie ul. Wronieckiej został obezwładniony – dodał Borowiak.
Ze wstępnych informacji wynika, że mężczyzna sam zranił się nożem pod pachą. Jest też ranny w wyniku postrzelenia.
Ranna została też postronna osoba, która znalazła się w pobliżu interwencji.
Napastnik ma 34 lata.
34-latek jak i druga poszkodowana osoba, zostali przewiezieni do szpitala.
Mężczyzna był poszukiwany do osadzenia w zakładzie karnym. Miał wyrok za sprawę narkotykową. Ze wstępnych badań w szpitalu wyszło, że znajdował się pod wpływem narkotyków.