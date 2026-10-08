W Szamotułach padły strzały. 34-latek rzucił się z nożem na policjantów

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Policjanci z Szamotuł (Wielkopolskie) postrzelili mężczyznę, który wtargnął z nożem do jednego z salonów fryzjerskich na rynku. W trakcie interwencji 34-latek ruszył na policjantów i nie reagował na ich polecenia. Mężczyzna jest ranny, podobnie jak postronna osoba, która była świadkiem interwencji.

Niebezpieczny incydent w Szamotułach, policja postrzeliła mężczyznę z nożem.

Niebezpieczny incydent w Szamotułach, policja postrzeliła mężczyznę z nożem. / Shutterstock

Policjanci otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie z nożem, który swoim zachowaniem wzbudzał poczucie zagrożenia.

Kiedy patrol znalazł się na miejscu, mężczyzna ruszył na policjantów. Funkcjonariusze najpierw użyli środków przymusu służących do obezwładniania za pomocą energii elektrycznej, a gdy to okazało się bezskuteczne, oddali strzały z broni – przekazał mł. insp. Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy wielkopolskiej policji.

Sytuacja była dynamiczna, a mężczyzna przemieszczał się. W rejonie ul. Wronieckiej został obezwładniony – dodał Borowiak.

Ze wstępnych informacji wynika, że mężczyzna sam zranił się nożem pod pachą. Jest też ranny w wyniku postrzelenia.

Ranna została też postronna osoba, która znalazła się w pobliżu interwencji.

Napastnik ma 34 lata.

34-latek jak i druga poszkodowana osoba, zostali przewiezieni do szpitala.

Mężczyzna był poszukiwany do osadzenia w zakładzie karnym. Miał wyrok za sprawę narkotykową. Ze wstępnych badań w szpitalu wyszło, że znajdował się pod wpływem narkotyków.