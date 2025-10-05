Zmarł Sergiusz Hieronimczak - ceniony poznański kucharz, który zdobył popularność jako finalista piątej edycji programu "Top Chef" emitowanego przez Polsat. Miał 55 lat. Przyczyna śmierci nie została na razie ujawniona.

"Z wielkim żalem zawiadamiamy, że odszedł nasz kolega z branży i przyjaciel Sergiusz Hieronimczak, uczestnik V edycji 'Top Chef'. Spoczywaj w spokoju" - napisali przedstawiciele Stowarzyszenia Kucharzy Polskich w mediach społecznościowych.

O śmierci kucharza poinformowała również jego rodzina. "Nasz ukochany mąż, ojciec i syn Sergiusz Hieronimczak od nas odszedł. O dniu pogrzebu poinformujemy wkrótce" - przekazali bliscy w mediach społecznościowych

Sergiusz Hieronimczak był jednym z najbardziej uznanych kucharzy w Poznaniu. W ostatnich latach pełnił funkcję szefa kuchni w restauracji Nifty No. 20 w hotelu Puro.

Zawodu uczył się m.in. w Westminster Kingsway College, prestiżowej, brytyjskiej szkole gastronomicznej. Hieronimczak wiele lat pracował również w znanych restauracjach w Londynie.

W Polsce stał się osobą powszechnie znaną, gdy w 2015 roku dotarł do ścisłego finału piątej edycji programu "Top Chef" w Polsacie.

Miał 55 lat. Przyczyna śmierci nie została na razie ujawniona.