Gratka dla fanów piłki nożnej. Można już odwiedzać Muzeum Lecha Poznań. W placówce znajdziemy między innymi puchary zdobyte przez Kolejorza. Muzeum znajduje się nieopodal szatni i wyjścia na murawę, tak aby jednocześnie być w samym sercu stadionu i na trasie wycieczek dla odwiedzających.

/ poznan.pl / Materiały prasowe

Muzeum Lecha Poznań znajduje się na stadionie przy ul. Bułgarskiej. Wewnątrz można zobaczyć wiele eksponatów upamiętniających wyjątkowe chwile z historii Kolejorza.

Muzeum łącznie kosztowało 2,5 mln zł i zostało w pełni sfinansowane z budżetu klubu. Uroczyste otwarcie odbyło się 19 grudnia, jednak dla zwiedzających jest ono dostępne od poniedziałku, 30 stycznia.

W środku można podziwiać puchary zdobyte przez Kolejorza a także pamiątki związane z historycznymi dla klubu wydarzeniami. Wśród nich jest np. nagroda dla zawodnika meczu, jaką otrzymał Bartosz Bosacki po meczu Mistrzostw Świata przeciwko Kostaryce w 2006 roku.

Swoje "kąciki" otrzymali najlepsi strzelcy w historii Lecha - Teodor Anioła oraz Robert Lewandowski. W przypadku tego drugiego, do zobaczenia jest pierwsza strona jego kontraktu z klubem podpisanego w czerwcu 2008 roku.

/ poznan.pl

Poza tradycyjnymi eksponatami, odwiedzający mogą wejść do pomieszczenia, gdzie odbywa się pomiar głośności dopingu. Przy wyjściu z muzeum stanęła kasa z legendarnego stadionu na Dębcu.

Zwiedzanie samego muzeum, bądź uczestniczenie w wycieczce po stadionie jest możliwe od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 17:30, a także w sobotę od 10:00 do 15:00.