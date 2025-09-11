Prezes spółki H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych w Poznaniu (FPS) Grzegorz K. i inny mężczyzna zatrzymany przez CBA usłyszeli zarzut żądania 900 tys. zł korzyści majątkowej. K. został zawieszony w czynnościach prezesa.

Hala montażowa Fabryki Pojazdów Szynowych w Poznaniu (zdj. ilustracyjne) / Marek Zakrzewski / PAP

Według prokuratury, żądanie łapówki wiązało się z realizacją kontraktu na dostawę elementów do produkcji wagonów kolejowych.

Śledztwo w sprawie żądania korzyści majątkowych w związku z realizacją kontraktów dotyczących produkcji taboru kolejowego nadzoruje śląski wydział PK. We wtorek na polecenie prokuratora funkcjonariusze CBA zatrzymali Grzegorza K. i Andrzeja G.

Podejrzanym przedstawiono zarzuty dotyczące żądania korzyści majątkowej w kwocie 900 tys. złotych w związku z realizacją kontraktu na dostawę elementów do produkcji wagonów kolejowych. W toku śledztwa ujawniono, że podejrzani reprezentujący podmiot zamawiający brali udział w procederze korupcyjnym polegającym na żądaniu od producenta podzespołów do wagonów kolejowych korzyści majątkowej w kwocie 900 tys. złotych - poinformowała prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z Działu Prasowego Prokuratury Krajowej.

Jak podała prokuratura, w trakcie przesłuchań jeden z podejrzanych przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, nie ujawniła jednak, o którego z zatrzymanych chodzi. Z udziałem obu mężczyzn przeprowadzono szereg innych czynności dowodowych, kompletując materiał dowodowy.

Wobec podejrzanych zostały zastosowane środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych w wysokości 100 tys. zł oraz zakazu kontaktowania się z określonymi osobami. Jednego z podejrzanych zwieszono w czynnościach prezesa zarządu spółki oraz zastosowano środek w postaci zakazu przebywania na terenie tej spółki - dodała prok. Calów-Jaszewska.

Podejrzanym może grozić do 10 lat więzienia.

FPS jest jedną z najstarszych firm produkujących tabor kolejowy. Pierwsze wagony kolejowe ze znakiem "Cegielskiego" wyprodukowane zostały w roku 1921, w 1926 r. rozpoczęto produkcję parowozów. Po II wojnie światowej firma działa pod nazwami Fabryka Wagonów i Fabryka Lokomotyw i Wagonów. W wyniku prowadzonych przekształceń w 1997 r. na bazie Fabryki Lokomotyw i Wagonów powstało przedsiębiorstwo H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o., które kontynuuje działalność produkcyjną i usługową w zakresie taboru szynowego. Od 2010 r. 100 proc. udziałów w FPS ma Agencja Rozwoju Przemysłu.

W oświadczeniu, przesłanym w czwartek PAP przez rzeczniczkę ARP, przedstawiciele Agencji zaznaczyli, że zatrzymanie przez CBA prezesa FPS jest "zdarzeniem o charakterze poważnym", które spółka traktuje z najwyższą uwagą.

"ARP SA - jako podmiot nadzorujący tę spółkę - niezwłocznie podjął wszelkie niezbędne działania w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. W dniu 10.09.2025 Rada Nadzorcza FPS Cegielski podjęła uchwałę o odwołaniu dotychczasowego prezesa zarządu spółki. Obecnie funkcję pełniącego obowiązki prezesa zarządu pełni dotychczasowy członek zarządu, który ma uprawnienia do jednoosobowej reprezentacji spółki. Wiemy też, że w trybie natychmiastowym wdrażane są w spółce nowe, odpowiednie procedury" - napisano w oświadczeniu.

Przedstawiciele spółki FPS zadeklarowali "pełną i bezwarunkową" współpracę z organami ścigania, a ARP "niezmiennie zapewnia jej niezbędne wsparcie operacyjne i prawne". Przedstawiciele Agencji podkreślili też w oświadczeniu, że zasady etyczne i reguła zero tolerancji dla jakichkolwiek nieprawidłowości są fundamentem działania całej Grupy Kapitałowej ARP i wszelkie naruszenia tych zasad wyjaśniają odpowiednie służby i spotykają się ze zdecydowaną reakcją.

W lipcu ub. roku spółka PKP InterCity podpisała z FPS kontrakt o wartości ponad 4,2 mld zł na zakup 300 nowych wagonów. W umowie przewidziano możliwość skorzystania przez przewoźnika z opcji kupna dodatkowych 150 wagonów, co podniosłoby wartość kontraktu do ponad 6,3 mld zł. Kilka tygodni temu prezes PKP InterCity zapowiedział zamówienie w FPS 150 dodatkowych wagonów i tym samym rozszerzenie ubiegłorocznej umowy.