Do 1 kwietnia odwiedzający Centrum Handlowe Avenida w Poznaniu mogą podziwiać wystawę "Marzenie o lataniu". To wystawa składająca się z siedmiu tematycznych stanowisk wyposażonych w eksponaty oraz idealnie odwzorowane elementy samolotów.

/ Centrum Handlowe Avenida / Materiały prasowe

To ma być wystawa dla miłośników latania i nie tylko. Do 1 kwietnia na terenie Centrum Handlowego Avenida w Poznaniu można oglądać wystawę zatytułowaną "Marzenie o lataniu".

Podczas wydarzenia będzie można zobaczyć przekrój kadłuba airbusa A320, turbinę w rzeczywistych rozmiarach, zasiąść za sterami eurocoptera i zobaczyć, jak wygląda kokpit pilotów. A jeśli tego mało, to znajdą się również informacje dla fanów technicznych nowinek m.in. co sprawia, że samoloty odrywają się od ziemi oraz z jakich elementów zbudowane są silniki. Pośród eksponatów znajdzie się również model szybowca Lilenthala i oryginalny sharklet, czyli skrzydło aerodynamiczne Airbusa A321 - przekazują organizatorzy wystawy. Ponadto, każdy zwiedzający dowie się więcej o historii lotnictwa i sprawdzi, jak wyglądał rozwój techniczny, a także pozna ciekawostki na temat wpływu lotnictwa na środowisko naturalne i ekologię.

Wystawa łączy w sobie edukację oraz zabawę, daję też szansę na spędzenie wspólnego czas w gronie rodziny lub przyjaciół. Nasi mali oraz całkiem dorośli Klienci mogą spełnić swoje marzenia o poznawaniu tajemnic samolotów i nie tylko, to niecodzienna szansa, by zajrzeć do serca podniebnych maszyn - mówi dyrektor Avenidy Poznań Katarzyna Korpak.

Wystawa będzie trwać od 16 marca do 1 kwietnia 2023 roku na poziomie +1 w Avenida Lounge. Ekspozycja jest dostępna w godzinach otwarcia Centrum Handlowego.