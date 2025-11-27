Wypadek z udziałem karetki w Ludwikowie koło Wągrowca (Wielkopolskie). Cztery osoby zostały ranne. Trwa akcja ratunkowa.

Jak informuje reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat, na drodze wojewódzkiej numer 251 koło Wągrowca karetka przewożąca dwóch pacjentów wypadła z drogi i uderzyła w drzewo.

Najciężej ranny został kierowca samochodu. "Dwoje pacjentów przewożonych karetką ma trafić do szpitala" - informuje rzecznik wągrowieckiej straży pożarnej.

Czwarta osoba, ratownik, uskarża się na ból głowy.

Na miejscu lądowały dwa śmigłowce LPR.

Droga między Wągrowcem a Żninem jest zablokowana, a policja kieruje na objazdy.









